¿Buscas qué hacer en Quito? Escape rooms y salas para liberar estrés son tendencia

Romper, escapar y pura adrenalina: así son los planes más originales para disfrutar en Quito

Con bates y martillos, los asistentes de Smash Club descargan tensiones en un espacio controlado y equipado con medidas de seguridad.

Resolver acertijos contrarreloj, buscar pistas ocultas, sumergirse en mundos de fantasía o simplemente romperlo todo para liberar el estrés. Estas son algunas de las experiencias que hoy buscan los quiteños para salir de la rutina y disfrutar con amigos, en familia o en pareja.

En Quito existen dos espacios que han roto los esquemas del entretenimiento tradicional y apuestan por propuestas innovadoras, inmersivas y cargadas de adrenalina. En este Paseo Exprés, te llevamos a descubrir dos lugares imperdibles para vivir planes diferentes.

Primera parada: The Key Escape Room, una aventura donde tú eres el protagonista

Ubicado en el Boulevard de las Naciones Unidas, en el cuarto piso del edificio El Libro, The Key Escape Room no es solo un juego: es una experiencia inmersiva en la que cada participante se convierte en parte de la historia.

Inaugurado en 2022, este escape room en Quito cuenta con cuatro salas temáticas, diseñadas para atraer a públicos de todas las edades y transportarlos a mundos de fantasía que se sienten sorprendentemente reales.

“Pensamos en escenarios que atrajeran a personas de todas las edades y que lograran una experiencia auténtica”, explica Jonathan Escobar, propietario del lugar.

Cuatro salas, cuatro mundos por descubrir

Los visitantes pueden elegir entre las siguientes experiencias:

Escuela de Magia: inspirada en el mundo mágico, ideal para grupos grandes de hasta 12 personas.

Rescate del Dragón: una aventura de ambientación medieval al estilo Juego de Tronos, perfecta para amantes de la acción.

Cementerio Abandonado: una historia original cargada de suspenso y terror, donde nada es lo que parece.

Siete Pecados: la sala más intensa, llena de misterio y adrenalina.

Las salas temáticas de The Key Escape Room combinan misterio, aventura y adrenalina en una experiencia inmersiva única. Juan Ruiz

Cada grupo tiene un tiempo límite para escapar, utilizando lógica, observación, trabajo en equipo y atención a las pistas. Antes de ingresar, los jugadores reciben una breve inducción sobre reglas, dinámicas y el uso de mecanismos como candados numéricos o direccionales. La misión y la historia se revelan una vez que la puerta se cierra.

La experiencia se complementa con ambientación sonora, efectos especiales, humo y elementos móviles, que varían según la sala.

Horarios y precios

Horario: todos los días, de 14:00 a 20:00

Precio: $ 13 por persona

Reservas: no obligatorias, pero recomendadas

Promociones: descuentos especiales para cumpleañeros

The Key Escape Room ofrece experiencias inmersivas que ponen a prueba la lógica, el trabajo en equipo y la atención al detalle en pleno norte de Quito. Juan Ruiz

Segunda parada: Smash Club, el lugar para romperlo todo y liberar el estrés

En pleno corazón de La Mariscal, en las calles Juan León Mera y Joaquín Pinto, se encuentra MFAV Smash Club, el único rage room de Quito, un espacio creado para soltar tensiones, gritar sin culpa y destruir objetos de forma segura.

Aquí la consigna es clara: romperlo todo. Antes de ingresar, los visitantes reciben overol, guantes y máscara de seguridad, garantizando una experiencia controlada y sin riesgos.

Con bates, martillos y barretas en mano, cada golpe se convierte en una descarga de emociones. Además, puedes elegir tu música favorita para elevar la adrenalina y, al final, dejar tu mensaje en el famoso Muro de los Lamentos.

¿Qué se puede romper y cómo funciona?

Botellas, vasos, platos y, dependiendo del paquete, electrónicos como televisores, computadoras, impresoras o microondas. Todo está pensado para canalizar el estrés de forma segura.

Galo Santafé, propietario del espacio, cuenta que la idea nació al observar la presión constante que vivían muchos emprendedores y oficinistas sin una vía para liberar tensiones.

“Aquí llegan personas por curiosidad, pero también por la necesidad de soltar el estrés diario. Hoy recibimos desde oficinistas hasta estudiantes universitarios”, señala.

Con bates y martillos, los asistentes de Smash Club descargan tensiones en un espacio controlado y equipado con medidas de seguridad. Juan Ruiz

Paquetes, precios y tiempos

Los precios van desde $15.80 hasta $ 37.90, con paquetes de 20 a 45 minutos, para una hasta tres personas:

Zona de Furia: $ 15.80 | 1 persona | 20 minutos | 25 objetos

Catarsis: 2 personas | 25 minutos | 30 objetos

Destrucción Liberadora: incluye un electrónico

Paquete Completo: $ 37.90 | hasta 3 personas | 45 minutos | 38 objetos y 2 electrónicos

Horarios y reservas

Lunes a sábado: 14:00 a 20:00

Domingos: 11:00 a 15:00

Atención: únicamente bajo reserva, ya que cada sala se limpia y adecua tras cada sesión

Recomendación: usar zapatos cerrados y cómodos

