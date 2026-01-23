Arte y café en Quito: tres cafeterías taller para explorar la creatividad paso a paso

En este Paseo Express, damos un vistazo en Quito a cafeterías con concepto de taller de arte para explorar el lado artístico

Las cafeterías taller se han consolidado en los últimos dos años como una nueva alternativa de ocio en Quito, al combinar el consumo de café con experiencias artísticas guiadas. Estos espacios ofrecen actividades como pintura en cerámica, lienzos o copas, así como la creación y el moldeado de piezas de arcilla, con materiales incluidos y acompañamiento profesional. La propuesta ha tenido una acogida creciente, pues permite salir de la rutina, reducir el estrés y conectar con la creatividad individual, ya sea como una experiencia ocasional o como el inicio de un interés más permanente por el arte.

En este Paseo Express, repasamos tres lugares en Quito que han consolidado sus proyectos y están entre los favoritos. Y aunque algunos clientes lo hacen como una experiencia esporádica, en otros casos los clientes acaban desarrollando un gusto por el arte de forma más permanente.

Di Pinto, pintar para bajar el estrés

Surgió como un emprendimiento por parte de Silvia Calderón, apoyada por sus hermanos, quienes hicieron parte con algunos trabajos para la decoración del lugar. Su pasión por el dibujo y pintura la llevaron a crear el negocio. Para ella, la idea es que los visitantes logren dejar de lado el estrés. "Esto es como terapéutico", resalta.

Su oferta de actividades va desde la pintura en cerámica, con temáticas variadas, hasta la posibilidad de diseñar en gorras o chaquetas de jean. Además, para darle un toque especial a la noche, se ha implementado la pintura de neón, para lo cual un área de la cafetería cambia el tipo de luz y deja ver las pinceladas fosforescentes.

Dirección: Av de los Shyris (Edificio Valparaiso)

Actividades: Pintura en cerámica, lienzo, bolsas de tela, gorras, chaquetas.

Horario: 10:00 a 20:00 (martes a sábado) y 10:00 a 17:00 (domingo)

Precios: Desde 12 dólares

Estas cafeterías taller cuentan con asesoría sobre materiales, pinturas y procesos de creación. MISHELL DUQUE

Arcilla, fuego y café: el origen artesanal de Roca Roja

Su nombre hace referencia al origen de la arcilla, pues cuando se la toma del suelo tiene ese tono y es rocosa por la presencia de hierro. Fue idea de Alejandra Núñez, artista ecuatoriana que quiso trasladar la idea de un taller de arte a un espacio donde la gastronomía también estuviera presente.

En Roca Roja las opciones de materiales sobre los que pintar es amplia, con cerámica, vidrio, madera, tela e incluso piezas únicas que puede elaborar el cliente desde cero moldeando cerámica. Sin duda, aquí las tazas son las más deseadas, pues el servicio se completa con la pieza volviendo al horno para que pueda soportar líquidos y sea funcional, más que solo un adorno.

En este taller cafetería, con un menú destacado de sal y dulce, también se realizan talleres con temáticas según la época del año o de tendencias de personajes de cine o TV. "Por San Valentín, por ejemplo, tendremos un taller con cena", detalla Ana Gualotuña, una de las encargadas del lugar.

Dirección: Eloy Alfaro y Catalina Aldaz.

Actividades: Pintura en cerámica, lienzo, bolsas de tela, madera y vidrio. Moldeado de cerámica. Talleres mensuales.

Horario: 10:00 a 20:00 (martes a sábado) y 10:00 a 17:00 (domingo)

Precios: Desde 15 dólares

La pintura guiada paso a paso es una de las actividades más solicitadas. CORTESÍA

Mon Atelier, pintura guiada para llevar la creatividad a otro nivel

Una opción para llevar a un nivel mayor la habilidad con la pintura es Mon Atelier, un taller que ofrece actividades grupales guiadas por artistas profesionales. Aquí, mientras degustan una copa de vino o una tabla de bocaditos, van siguiendo cada trazo dictado por el pintor y acaban logrando verdaderas obras de arte.

También ofrecen opciones más sencillas como pintura sobre copas o en lienzos por numero, en donde el dibujo está seccionado por tono y cada espacio está señalado con un numero. Este tipo de lienzos también se venden con su respectivo kit de pinceles y pinturas.

En este taller también se encuentran cuadros de venta, pues cada que un artista dicta una clase, elabora uno y se van acumulando para después entrar en liquidación con precios muy cómodos, desde cinco o diez dólares.

Dirección: José Tamayo y Cordero

Actividades: Pintura en copas, lienzo por numero y desde cero paso a paso.

Horario: Bajo cita previa

Precios: Desde 15 dólares

