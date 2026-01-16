Paseo Express: tres lugares imperdibles que puedes visitar usando el Metro de Quito

Turismo urbano, educación ambiental y movilidad sostenible se unen en este recorrido por el metro de Quito

Una parada imperdible del Paseo Express por Quito: el Vivarium, a pocos pasos del Metro de Quito.

El Metro de Quito no solo conecta a miles de usuarios a diario, también se ha convertido en una puerta directa para descubrir espacios turísticos, culturales y naturales que muchos quiteños y visitantes aún no conocen. En este Paseo Express por Quito, te llevamos por tres lugares imperdibles que puedes recorrer fácilmente utilizando el metro, combinando movilidad sostenible, naturaleza y cultura en un solo recorrido.

Le invitamos a que lea: El Metro de Quito abre sus estaciones como galerías de arte para la ciudadanía

Primera parada: Estación La Carolina y el Vivarium de Quito

La aventura comienza en la Estación La Carolina. Al salir, basta con caminar por la avenida Amazonas, atravesar el Parque La Carolina y dirigirse hacia la calle Rumipamba para encontrarse con uno de los espacios educativos más importantes del país: el Vivarium de Quito.

Las cafeterías pet friendly de Quito que conquistan a los amantes de los animales Leer más

Este centro tiene como principal objetivo crear conciencia ambiental y promover la participación activa en la conservación de la biodiversidad ecuatoriana. Es administrado por una ONG ecuatoriana y cuenta con personal especializado para atender a estudiantes, docentes y público en general.

Según Marilena Barragán, directora de la fundación que administra el Vivarium, menciona que este lugar se ha posicionado como la primera y única exhibición abierta de reptiles y anfibios vivos en Ecuador, albergando más de 40 especies provenientes de la Costa, Amazonía, Sierra e incluso de la ciudad de Quito. Entre los ejemplares se pueden observar:

Anfibios: ranas, sapos y salamandras

Reptiles: serpientes venenosas y no venenosas, lagartijas, geckos, iguanas y tortugas acuáticas y terrestres

Además de la exhibición pública, el Vivarium cuenta con áreas técnicas no abiertas al público general, como laboratorios, zonas de neonatos, espacios de cuarentena y recuperación de animales decomisados por tráfico ilegal. En total, el centro alberga alrededor de 350 animales, todos aclimatados en terrarios y acuaterrarios adecuados.

Horarios de atención:

Martes a domingo

09:30 a 13:00 y 13:30 a 17:30

Costo de entrada:

Adultos: USD 4

Niños (3 a 12 años): $ 2,50

Tercera edad y personas con discapacidad: USD 1,75

Dirección: Av. Amazonas y Rumipamba

A pocos pasos de la Estación La Carolina, el Vivarium de Quito ofrece una experiencia única para conocer la biodiversidad ecuatoriana sin salir de la ciudad. Matthew Herrera

Segunda parada: Jardín Botánico de Quito

Conciertos en Ecuador: La guía 2026 Leer más

A pocos pasos del Vivarium se encuentra el Jardín Botánico de Quito, ubicado en el corazón del Parque La Carolina. Este espacio es ideal para quienes buscan una experiencia de contacto con la naturaleza en plena ciudad.

El Jardín Botánico ofrece la mejor colección de orquídeas in situ del país, con fines de educación y conservación. Además, los visitantes pueden recorrer una impresionante exhibición de cactus y suculentas, así como un invernadero de plantas carnívoras que sorprende a grandes y chicos.

Dentro del recinto también se encuentra el Museo de Bonsái, considerado el mejor de Latinoamérica, junto a otros jardines temáticos que convierten la visita en una experiencia inolvidable. Según Ricardo Zambrano, Director de Jardines y Colecciones Botánicas, el jardín es “un remanso de paz donde las personas sienten un cambio de energía inmediato al ingresar, alejándose del ritmo acelerado de la ciudad”.

Además, el Jardín Botánico es un punto clave para la observación de aves, con registros de entre 170 y 200 especies, entre residentes y migratorias, como colibríes, mirlos, halcones, garzas, búhos y lechuzas. El tiempo de visita lo define cada persona: puede durar desde 40 minutos hasta más de 4 horas, gracias a sus áreas de descanso, lectura y picnic. También se alquilan espacios para bodas, eventos empresariales y celebraciones familiares, lo que lo convierte en un lugar versátil y acogedor.

Horarios de atención del Jardín Botánico de Quito

Lunes a viernes: 10:00 a 15:30

Sábados, domingos y feriados: 10:00 a 16:00

Una parada imperdible del Metro de Quito para conectar con la naturaleza en plena ciudad. Matthew Herrera

Tercera parada: Bulevar de las Naciones Unidas



Descubre el Observatorio Astronómico de Quito, un viaje al universo desde La Alameda Leer más

La última parada de este recorrido se encuentra en la Estación Iñaquito del Metro de Quito, desde donde se accede fácilmente al Bulevar de las Naciones Unidas.

Este sector combina cultura, comercio y entretenimiento, con una amplia oferta gastronómica y comercial. Su ubicación es estratégica, ya que conecta con el Parque La Carolina, el Estadio Olímpico Atahualpa y varios de los principales centros comerciales de la ciudad, convirtiéndolo en un punto clave para el turismo urbano.

Estos tres destinos demuestran que turistear en Quito usando el Metro es una opción práctica, económica y sostenible. El Metro de Quito no solo acorta distancias, sino que invita a redescubrir la ciudad desde una nueva perspectiva, promoviendo el turismo local y el cuidado del medio ambiente.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.