¿Barcelona SC en problemas? Conmebol abrió expediente por lo que dijo César Farías

El camino de Barcelona SC en la Copa Libertadores 2026 no solo trae consigo emociones en el terreno de juego, sino también desafíos en los escritorios disciplinarios de la CONMEBOL. Tras el encuentro de ida de la Fase 2 frente a Argentinos Juniors en el estadio Monumental, el máximo organismo del fútbol sudamericano ha notificado la apertura de un expediente disciplinario (CL.O-13-26) contra el conjunto torero y su director técnico, el venezolano César Farías.

La apertura del proceso, revelada por el especialista en derecho deportivo Marcelo Bee Sellares, se sustenta en informes arbitrales que reportan diversas irregularidades durante la jornada en Guayaquil. Entre las acusaciones, destacan:

Conductas antideportivas: Bajo el artículo 12.2 (b) del Código Disciplinario, se investigan comportamientos ofensivos durante el desarrollo del compromiso.

Gestión en la zona técnica: Se citan presuntas infracciones al Manual de Clubes 2026, específicamente en los apartados 4.3.1.2 y 5.1.11.5 (2), que regulan las obligaciones de los entrenadores y el personal en el banquillo.

Incidentes adicionales: El expediente también contempla señalamientos sobre el lanzamiento de objetos desde las gradas, observaciones críticas sobre las condiciones del campo de juego y posibles demoras en la reanudación del encuentro.

Un proceso, no una sentencia sobre César Farías y Barcelona SC



Es importante aclarar que el inicio de este expediente no conlleva una sanción automática ni inmediata. El club y su estratega han sido notificados formalmente y cuentan con un plazo reglamentario para presentar sus descargos y pruebas de descargo.

Las potenciales consecuencias para Barcelona SC podrían ir desde multas hasta sanciones para el cuerpo técnico, bajo el principio de responsabilidad objetiva.

El contraste deportivo: Barcelona SC clasificó



Esta noticia administrativa surge apenas días después de la épica clasificación del "Ídolo" en Buenos Aires. Mientras el departamento legal del club trabaja en la defensa de esta causa, el equipo de Farías ya prepara el terreno para la Fase 3, donde se medirán ante el Botafogo de Brasil.

La institución amarilla vive momentos de alta intensidad: desde la presión por los resultados en el ámbito internacional y la reciente carga emocional de su técnico —quien protagonizó imágenes conmovedoras tras el triunfo en Argentina— hasta esta nueva batalla administrativa que, por ahora, mantiene en vilo la tranquilidad de la planificación deportiva.

Por el momento, Barcelona SC sigue enfocado en su sueño de alcanzar la fase de grupos de la Gloria Eterna, manteniendo la consigna que el propio Farías ha dejado clara tras el último pitazo en territorio argentino: cabeza fría y la mirada puesta en lo que viene.

Expediente CL.O-13-26 | CONMEBOL Libertadores 2026

La Unidad Disciplinaria de la CONMEBOL abrió expediente contra Barcelona Sporting Club 🇪🇨 y su DT César Alejandro Farías Acosta tras el partido de Fase 2. (ida) de la CONMEBOL Libertadores 2026.



📌 Artículos imputados:

— Marcelo Bee Sellares (@mbeesellares) February 27, 2026

