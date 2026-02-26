Chito Vera ante David Martínez: "Estoy listo para acabar la pelea"

El peleador ecuatoriano habla y da detalles horas antes de la pelea de este sábado 28 de febrero en el UFC México

Marlon ‘Chito’ Vera (33 años) llega con hambre de recuperación a la Arena Ciudad de México, donde disputó coincidentemente su primera pelea oficial.

Contundencia. En esa palabra bien podría simplificarse el duelo que este sábado 28 de febrero promete el ecuatoriano Marlon ‘Chito’ Vera ante el local David Martínez en el UFC México.

Ya en la capital azteca, el manabita habló de sus sensaciones previo al combate de la división gallo que puede reconfigurar el top 10 de las 135 libras.

El duelo entre el actual número 9 del ranking (Chito) y el 10 (Martínez), será un cruce directo por escalar posiciones y volver a meterse en la conversación por una futura oportunidad por el título.

Ganar, la única opción d Chito

Chito adelantó en el Media Day del miércoles 25 de febrero que no ha dejado ningún detalle al azar en su preparación, especialmente en el aspecto físico, uno de los factores que podría marcar diferencia en la altura de la Ciudad de México.

“El cardio nunca ha sido un problema para mí; obviamente que no sea un problema no significa que entrené solo en la ciudad en donde yo vivo que es en California, sino que nos fuimos a las montañas por dos semanas y llegamos hasta 9.000 pies. Hicimos muchos piques, corridas largas, subí montañas, hicimos todo para no tener excusas”, aseguró el ecuatoriano.

Vera recalcó además la mentalidad con la que encarará el combate: “No hemos sido un equipo que sale con excusas en algún momento... Como hombre se celebra y como hombre se pierde. Al final del día se hizo todo lo correcto para llegar acá y tener la confianza. El martes tuvimos un entrenamiento fuerte acá (México DF), hicimos algunos rounds y me siento muy bien. Me siento fuerte, y sé que tengo todo para acabar esta pelea”, precisó.

David Martínez, la amenaza

David Martínez de 27 años, es el rival mexicano del ecuatoriano. Cortesía

Del otro lado estará David Martínez (10°), uno de los representantes mexicanos que más ha crecido en la división gallo. Con un estilo agresivo y respaldo del público local, Martínez llega tras encadenar dos peleas que lo catapultaron al top 10, combinando potencia en el striking y buena defensa de derribos.

Pelear en casa puede ser un arma de doble filo, pero el mexicano ha demostrado saber manejar la presión. Para él, vencer a un veterano consolidado como Vera “significaría un salto inmediato en la jerarquía del ranking”, advirtió.

‘Batalla’ garantizada

El choque coestelar promete intensidad desde el primer asalto. Vera suele crecer con el paso de los minutos, castigando con volumen y precisión, mientras que Martínez buscará imponer su ritmo y aprovechar cualquier descuido.

Con ambos ubicados consecutivamente en el ranking, el margen de error es mínimo. En una división históricamente competitiva, el ganador quedará a las puertas de un combate ante un contendiente del top 5. Para Ecuador, la esperanza vuelve a estar en los puños y las piernas de “Chito”, decidido a demostrar que todavía tiene gasolina para escalar hacia la cima.

