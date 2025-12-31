Chismes deportivos: De Michael Morales a Joao Rojas, en plena vibra de fin de año

Así despiden el año quienes saben que diciembre también se juega con el corazón

Antes de cerrar el año, Joao hizo un viaje rapidito a Estados Unidos con su esposa.

El 2025 se va, pero los chismes deportivos no se toman vacaciones. Mientras el calendario marca el último día y el país se prepara para quemar monigotes, nuestros deportistas más queridos también cierran ciclos… cada uno a su manera, entre risas, viajes, familia y momentos que derriten o sacan carcajadas.

Porque fuera de la cancha, del octágono o del estadio, hay otra competencia silenciosa: cómo se vive el fin de año. Algunos apuestan por la tradición y el humor criollo, otros se refugian en la fe, el amor o el descanso, y están quienes aprovechan para desaparecer del ruido y reconectar con lo esencial.

Te contamos cómo varias figuras del deporte ecuatoriano están alistándose para el 2026.. No es análisis técnico ni tabla de posiciones… es ese lado íntimo, humano y sabroso que solo en estas festividades nos muestran.

Deportistas ecuatorianos que no puedes perder de vista en 2026 Leer más

Morales, feliz con los años viejos

Si hay alguien que entiende la vibra en Ecuador durante el fin de año, ese es Michael Morales. El peleador ecuatoriano ya avisó que este 31 volverá a vestirse de viuda, como el año pasado. Vestido negro, argollas bien puestas y actitud total: confirmadísimo. Y por si fuera poco, anda feliz de la vida reposteando a sus fanáticos los monigotes gigantes que le han hecho en distintas ciudades del país. Morales convertido en Año Viejo, en versión musculosa y de exportación. Porque aquí el que pega duro en el octágono también sabe vacilar en diciembre.

Desde diferentes ciudades del país destacan los monigotes de Michael Morales. Foto: Instagram

Kendry en modo desconexión

Kendry Páez decidió bajarle el volumen al mundo y subirle al paisaje. El joven talento ecuatoriano se fue a los Emiratos Árabes junto a su familia, en plan desconexión total y aventuras lejos del ruido europeo.

Allá se lo vio recorriendo las dunas en esas motos que levantan arena y adrenalina, con el rostro cubierto del sol como quien entiende que el fin de año también se vive en pausa.

Hoy, mientras sigue escribiendo su historia en el Racing Club de Estrasburgo, en la Ligue 1 de Francia, cedido por el Chelsea, Kendry cierra el año lejos de la cancha, pero muy cerca de los suyos.

Chito por Italia

Chito Vera, en cambio, juega en otra liga cuando se trata de cerrar el año. Nada de vestidos ni pelucas: él eligió el plan familia más fe y frío europeo.

Se fue con los suyos a Italia y entre iglesias, caminatas y visitas llenas de significado, mostró su devoción, sí, Santa Teresita incluida, mientras el invierno europeo los apapacha.

Chito cerrando el año en modo introspectivo, espiritual y bien arropado. Porque no todos queman monigotes… algunos elevan plegarias.

Joao y 'la Samba Alvarado' en modo hinchas

Joao Rojas y su esposa, Kristy Alvarado, se dieron un gustazo internacional. Pasaron estos días en Estados Unidos y se fueron en modo fanáticos a ver jugar nada menos que a King James. Tiempo solo para ellos dos: romance, deporte y luces, todo en combo. Un break bien merecido para recargar energía antes de lo que venga. Porque también se vale cerrar el año aplaudiendo desde la grada y no siempre desde la cancha.

¿Quieres leer más contenido de calidad y sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!