ONU alerta prohibición de ingreso de suministros a Gaza: "Un nuevo estrangulamiento"

"Se nos debe permitir hacer mucho más", dijo el comisionado de la agencia de para los Refugiados de Palestina

El bloqueo al ingreso de suministros a Gaza ha sido una práctica común de Israel durante la invasión.

El comisionado de la agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA, por sus siglas en inglés), Philippe Lazzarini, denunció este lunes 2 de marzo que Israel volvió a bloquear el ingreso de ayuda a Gaza.

Lazzarini calificó a este gesto como "un nuevo estrangulamiento sobre Gaza", territorio afectado por la invasión que comenzó en octubre del 2023.

"Una vez más, Israel renueva su prohibición de entrada de suministros a Gaza", lamentó el funcionario de la ONU (Organización de Naciones Unidas).

"El personal de UNRWA en Gaza sigue proporcionando asistencia sanitaria, educación y agua, pero se nos debe permitir hacer mucho más y, desde luego, no menos", expresó Lazzarini en su cuenta de la red social X.

"Dejen a los camiones humanitarios entrar"

La organización no gubernamental (ONG) World Central Kitchen (WCK), se quedará esta semana sin alimentos para operar en la Franja de Gaza si Israel mantiene los cruces fronterizos bloqueados,

"Nos han dicho que las fronteras de Gaza están cerradas de manera indefinida. Si permanecen cerradas, WCK se quedará sin comida esta semana. Estamos cocinando un millón de almuerzos cada día", dijo el chef español José Andrés, en su cuenta de la red social X.

"Todas las ONG en Gaza necesitan más comida, medicina, equipo médico, combustible, tiendas de campaña y cuidado personal todos los días. No podemos esperar... dejen a los camiones humanitarios entrar hoy!", reclamó.

Israel anunció el sábado 28 de febrero que cerró "hasta nuevo aviso" los pasos fronterizos con Gaza tras la operación lanzada con Estados Unidos contra Irán.

