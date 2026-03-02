Expreso
Personas sostiene carteles durante una manifestación este lunes, frente al Congreso Nacional de Chile, en Valparaíso (Chile).EFE

Ambientalistas presionan al Parlamento de Chile para aprobar ley de incendios

El proyecto de ley fue presentado por el Gobierno del progresista Gabriel Boric en octubre de 2023. Estuvo estancado

Decenas de activistas se congregaron este lunes 2 de marzo de 2026 frente al Parlamento chileno, en la ciudad costera de Valparaíso, para pedir que se apruebe durante la jornada un proyecto de ley de incendio, que busca prevenir tragedias forestales como la que ocurrió en febrero en la zona centro-sur.

Bajo el lema "Ley de Incendios HOY", la organización internacional Greenpeace organizó un acto de vigilia a primera hora de la mañana frente al Congreso Nacional, cuya Cámara Baja votará la iniciativa a partir de las 15:00 hora local (18:00 GMT).

“Nuestro país no puede ser indolente ante las tragedias forestales. Hemos llegado hasta el Congreso para exigirle a los diputados que hoy aprueben la ley de protección de incendios, porque Chile necesita leyes que nos protejan y esta va en la dirección correcta”, declaró a EFE Silvana Espinosa, de Greenpeace

"¿Cuántas comunas más se tienen que quemar en nuestro país para que ustedes escuchen el clamor de la gente? Aprueben con urgencia la ley de prevención de incendios", añadió la geógrafa.

Estuvo estancada por meses

El proyecto de ley, presentado por el Gobierno del progresista Gabriel Boric en octubre de 2023, incluye planes de prevención, cortafuegos obligatorios y multas para quienes no realicen labores preventivas, y limita el cambio de uso de suelos afectados por incendios.

La iniciativa legislativa vio luz verde la Cámara de Diputados en marzo de 2024 y estuvo estancada meses en el Senado, donde sufrió modificaciones y por eso debe ser votada de nuevo en la Cámara Baja.

Si no se aprueba este lunes, iría a una cámara mixta, lo que retrasaría su tramitación ya que el próximo 11 de marzo toma posesión el nuevo Congreso Nacional y el presidente electo, el ultraderechista José Antonio Kast.

Por su abrupta topografía, sus grandes bosques y su clima, Chile siempre ha tenido incendios, pero su frecuencia e intensidad ha aumentado desde 2010.

Varios megaincendios originados a mediados del pasado enero destruyeron más de 40.000 hectáreas en las regiones de Ñuble y Biobío, a 400 y 500 kilómetros al sur de la capital, respectivamente, y se cobraron la vida de al menos 21 personas.

  • En la temporada actual 2025-2026, que comenzó el pasado septiembre, ya se han destruido más de 77.000 hectáreas, lo que implica un incremento del 27 % frente a la temporada 2024-2025, cuando se quemaron más de 61.000 hectáreas.

