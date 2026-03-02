Auto se estrella contra un restaurante en Guayaquil y minutos después lo saquean

El hecho delictivo ocurrió en avenida Quito y Hurtado, la madrugada de este lunes 2 de marzo

El hecho ocurrió en avenida Quito y Hurtado, en el centro de Guayaquil.

Un hecho delictivo se registró en la avenida Quito y Hurtado, en el centro de Guayaquil, la madrugada de este lunes 2 de marzo. Según testigos, un vehículo se estrelló contra un local comercial ubicado en esa zona. El hecho ocurrió cerca de la 01:00.

Un carro se impactó contra la puerta enrollable metálica del negocio, situada debajo de un soportal en la avenida Quito. La estructura quedó parcialmente abierta tras el choque.

Apenas minutos después del siniestro de tránsito, varios sujetos ingresaron al local, que funciona como restaurante, para sustraer distintos objetos.

Los delincuentes se llevaron del local electrodomésticos como batidoras y licuadoras, así como dinero en efectivo, según contó el propietario al noticiero de RTS.

Robo en el centro de Guayaquil ocurre a una cuadra del EAS del parque Centenario

Además de las pérdidas por el robo, el dueño lamentó que deberá reponer la puerta y otros bienes dañados a causa del accidente de tránsito.

Quienes residen y trabajan en los alrededores criticaron que el hecho haya ocurrido a apenas una cuadra de la Estación de Acción Segura (EAS), ubicada en el parque Centenario y que opera desde hace varias semanas. Piden mayores acciones policiales frente a la inseguridad en ese sector. EG

"Está fallando el tiempo de reacción de la Policía en estos casos, está aquí a pocos metros el EAS, tienen cámaras, debe mejorar la respuesta, por más que sea en la madrugada", dijo el ciudadano Héctor Ramírez, quien vive a dos cuadras de la zona del asalto.

