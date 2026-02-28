Violencia en Guayaquil 2026: cifras actualizadas y barrios con mayor incidencia

El conductor de una tricimoto fue una de las víctimas de la masacre en el norte de Guayaquil, la mañana de este martes 10 de junio.

La inseguridad en Guayaquil continúa golpeando a distintos sectores de la ciudad. Los recientes hechos violentos registrados en febrero evidencian que el problema sigue latente generando cuestionamientos en torno a la ausencia de acciones efectivas.

Entre el 1 de enero y el 23 de febrero de 2025 se reportaron 387 homicidios, mientras que en el mismo período de 2026 se contabilizan 329 casos. La diferencia es de 58 asesinatos menos, lo que representa una reducción cercana al 15 %, según el balance comparativo.

Entre el 28 de enero y el 10 de febrero, se registraron 76 asesinatos. En los trece días posteriores, del 10 al 23 de febrero, hubo 75 muertes violentas. La reducción fue de apenas un caso, equivalente al 1,3 %, una diferencia estadísticamente marginal.

Barrios con mayor incidencia delictiva en Guayaquil

En cuanto a la distribución territorial de los crímenes, el distrito Nueva Prosperina continúa encabezando los reportes como el más violento. También figuran sectores como Pascuales, Portete, Sur y Esteros, donde los asesinatos y ataques armados se mantienen con alta incidencia.

Uno de los hechos más graves de febrero ocurrió el día 18, cuando un ataque armado dejó cuatro personas fallecidas y dos heridas en los exteriores de una unidad educativa en el sector Las Orquídeas, en el norte de la ciudad.

Especialistas advierten sobre análisis apresurados

Renato Rivera Rhon, especialista en crimen organizado y políticas de seguridad, explicó que la violencia responde a múltiples factores simultáneos. “No es estadísticamente probable que un evento político tenga correlación directa con una disminución de homicidios”, señaló.

Por su parte, Ana Minga, perfiladora criminal y experta en seguridad nacional, indicó que la eventual reducción interanual podría estar vinculada al incremento de operativos militares y policiales más que a la detención de una figura política. “Probablemente tenga más relación con la ofensiva total y la mayor presencia militar y policial”, sostuvo.

El incendio provocado de un vehículo generó tensión a quienes habitan en Riobamba y Luis Urdaneta, en el centro de Guayaquil. El hecho ocurrió la noche de este domingo 22 de febrero.

Los especialistas coinciden en que evaluar la violencia criminal en períodos cortos puede conducir a conclusiones erróneas. Recomiendan analizar tendencias mensuales o anuales para evitar interpretaciones influenciadas por coyunturas políticas.

En ese contexto, aunque las cifras de 2026 muestran una reducción porcentual frente a 2025, los episodios recientes reflejan que la violencia continúa afectando a distintos barrios de Guayaquil, donde muchos ciudadanos optan por no salir de noche ante el temor de asaltos y ataques armados.

