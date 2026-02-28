Argentina apoya bombardeos en Irán y ordena blindar dependencias judías

El presidente de Argentina, Javier Milei, dispuso este 28 de febrero de 2026 elevar a alerta superior el nivel de seguridad en todo el territorio nacional, como medida preventiva ante la escalada armada entre Estados Unidos, Israel e Irán en Medio Oriente.

RELACIONADAS Ataque de Israel a escuela en Irán deja 85 muertos y desata caos en Teherán

Proteger zonas diplomáticas

La resolución del Ejecutivo implica la ejecución de un protocolo de protección sobre objetivos sensibles e infraestructura crítica. Esto abarca el despliegue de custodias preventivas en las representaciones diplomáticas extranjeras y las dependencias vinculadas a la comunidad judía en el país sudamericano.

Avanza reforma laboral de Milei en Cámara de Diputados tras huelga en Argentina Leer más

A través de un comunicado emitido por la Oficina del Presidente, la administración central detalló que el Sistema de Inteligencia Nacional se mantendrá en monitoreo permanente, en cooperación con agencias internacionales, para detectar riesgos inmediatos.

En el ámbito territorial, el Gobierno activó un esquema de alerta en las fronteras que exige a la Dirección Nacional de Migraciones aumentar la trazabilidad de los movimientos de ingreso y egreso. Este operativo se coordina directamente con las Fuerzas Federales de Seguridad y la Secretaría de Inteligencia de Estado para establecer reportes tempranos en zonas vulnerables.

Postura diplomática frente al conflicto asiático

En paralelo a las disposiciones internas, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un documento oficial donde valora y apoya las acciones conjuntas ejecutadas por Washington y Tel Aviv. La diplomacia argentina justifica la ofensiva afirmando que busca "neutralizar la amenaza" que representa la República Islámica para la estabilidad internacional.

RELACIONADAS Trump inaugura la Junta de Paz para Gaza con líderes mundiales en Washington

La Cancillería condenó los ataques de represalia efectuados por el régimen iraní contra Israel, Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Catar, Arabia Saudita, Kuwait y posiciones estadounidenses. Asimismo, el Estado argentino cuestionó que Teherán no ha desmantelado su programa de enriquecimiento nuclear ni cesado el financiamiento a actores armados desestabilizadores.

Para sostener este posicionamiento, el Gobierno recordó la responsabilidad que la justicia local le atribuye al régimen iraní por el atentado contra la sede de la AMIA en 1994, ratificando la vigencia de las órdenes de captura internacional contra los imputados.

¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!