El rey emérito Juan Carlos puede volver a España, pero con condiciones

La Casa Real señala que él puede regresar cuando quiera, pero debería recuperar la residencia fiscal y tributar en el país

El rey emérito Juan Carlos vuelve a situarse en el centro del debate público ante la posibilidad de un regreso estable a España.

El 3 de agosto de 2020, seis años después de su abdicación, el padre de Felipe VI se trasladó a Abu Dabi, donde ha fijado su residencia desde entonces. Aunque visita España con frecuencia, no se ha pronunciado de forma oficial sobre una eventual vuelta definitiva

(Te invitamos a leer: ¿Romance real? Vinculan a Juliana Awada con el rey Felipe VI)

Eugenia y Beatriz: tras el arresto de su padre, optan por el bajo perfil Leer más

En la capital de los Emiratos Árabes Unidos ha establecido su base y cuenta con la compañía de su nieto Felipe Juan Froilán de Marichalar. Durante su estancia también ha mantenido vínculos con la familia Al Nahyan y con el presidente emiratí, Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Para regresar hay algunas exigencias...

El programa Espejo Público, de Antena 3, aseguró que desde la Zarzuela se considera que el rey emérito puede “volver cuando quiera”. No obstante, según lo expuesto en ese espacio, si decide regresar de manera permanente debería recuperar la residencia fiscal en España y tributar en el país, con el objetivo de evitar especulaciones y preservar la imagen institucional de la Corona.

Desde su salida en agosto de 2020, Juan Carlos dejó de ser residente fiscal en España, por lo que no está obligado a tributar en el país ni a rendir cuentas sobre el origen de sus ingresos en territorio español.

Las investigaciones penales abiertas por presunto fraude fiscal y las inspecciones de la Agencia Tributaria fueron archivadas, ya sea por prescripción de los posibles delitos, por la inviolabilidad de la que gozó hasta su abdicación en 2014 o por las regularizaciones fiscales efectuadas en diciembre de 2020 y febrero de 2021. En consecuencia, actualmente no mantiene deudas pendientes con Hacienda. Sin embargo, si estableciera nuevamente su residencia en España, quedaría sujeto al régimen fiscal ordinario.

La última vez que estuvo en Madrid fue el 22 de noviembre, con motivo del almuerzo privado celebrado en el Palacio de El Pardo tras la entrega a la reina emérita Sofía de Grecia del Toisón de Oro. Ese día coincidió con sus ocho nietos: la princesa Leonor, la infanta Sofía, Victoria Federica y Felipe de Marichalar, así como Juan, Pablo, Miguel e Irene Urdangarin.

¿Romance real? Vinculan a Juliana Awada con el rey Felipe VI Leer más

Durante los casi seis años que lleva residiendo en Abu Dabi, también ha viajado a Sanxenxo, en Pontevedra, para participar en regatas, una de sus principales aficiones.

Según fuentes de su entorno, Juan Carlos tiene previsto desplazarse a España de manera mensual a partir del 12 de marzo y hasta septiembre u octubre, en estancias de cuatro o cinco días, previsión que ya habría sido comunicada a la Casa Real.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!