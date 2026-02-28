Allanamiento a la sede de Revolución Ciudadana: Esto encontró la Fiscalía

Los abogados de las principales figuras del correísmo se pronunciaron sobre los hallazgos de la Fiscalía

El allanamiento a la sede de la Revolución Ciudadana en Quito ocurrió este 28 de febrero de 2026.

La Fiscalía General concluyó el allanamiento a la sede de la Revolución Ciudadana en Quito, pasadas las 11:00 de este 28 de febrero de 2026. Según la entidad, se recopilaron documentos relacionados con el caso Caja Chica. Los abogados de las principales figuras correístas rechazaron la intervención y cuestionaron los hallazgos.

“Entre los indicios recabados durante el allanamiento se incluyen documentos que guardarían relación con los hechos que se investigan”, informó la Fiscalía. Antes de este mediodía, en la sede correísta ubicada en el centro-norte de Quito, se observó a personal de la Policía salir con dichos documentos.

El allanamiento se realizó desde la mañana de este 28 de febrero. La presidenta de la organización política, Gabriela Rivadeneira, fue una de las primeras en anunciar el desarrollo de la diligencia de la Fiscalía, en conjunto con la Policía Nacional.

Además, en un comunicado difundido en redes sociales, la RC sostuvo que este hecho no es aislado. “Es parte de una cadena de atropellos que revelan una dictadura producto de la profunda ruptura del Estado de Derecho. Hechos sistemáticos que buscan proscribir a la dirigencia y a la Revolución Ciudadana”, se lee en el comunicado.

Para el correísmo, estos actos coinciden con el calendario electoral de las seccionales de 2027. En ese contexto, la organización argumentó que se dejan de lado otros temas como la penetración del narcotráfico en instancias del Estado. También acusó al presidente Daniel Noboa y a su entorno de vínculos con el narcotráfico, con base en publicaciones de agencias de noticias internacionales.

Los abogados de los correístas también se pronunciaron

“Lo que está haciendo Fiscalía es ver qué encuentra para construir un delito", indicó Gabriel Rivera, abogado de la Revolución Ciudadana. También aseguró que el Ministerio Público no tiene una línea investigativa. “Fiscalía, ante la ausencia de indicios y evidencias, ha tenido que fijar como evidencia una camiseta de la época en la que Andrés Arauz fue candidato”, mencionó.

En el mismo tono se pronunció Diego Guarderas, abogado de Rafael Correa, Luisa González y Suad Manssur. “No han encontrado absolutamente nada. Este es el cuarto allanamiento y se llevan información que nosotros mismos hemos pedido que se requiera al Contencioso Electoral”, señaló.

¿Qué es el caso Caja Chica?

El caso Caja Chica es una investigación previa que la Fiscalía General del Estado abrió bajo la hipótesis de presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y financiamiento irregular, vinculada a la campaña presidencial de 2023.

El caso salió a la luz cuando la Fiscalía ejecutó un allanamiento a la expresidenta del movimiento correísta, Luisa González, y a otras figuras de la misma organización, a finales de enero pasado.

