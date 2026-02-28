Expreso
Una columna de humo se eleva en el centro de Teherán tras el ataque de Israel, 28 de febrero de 2026.
Una columna de humo se eleva en el centro de Teherán tras el ataque de Israel, 28 de febrero de 2026.EFE

Cancillería alerta por crisis en Medio Oriente: esto dijo Ecuador ante los ataques

La declaración se produce tras los últimos episodios de violencia registrados en Medio Oriente

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana difundió un pronunciamiento este 28 de febrero del 2026 en el que el Gobierno de Ecuador manifestó su inquietud por el empeoramiento del panorama de seguridad en el Medio Oriente. 

(Sigue leyendo: Tensión en Medio Oriente: Ecuador emite alerta y recomienda precauciones a viajeros)

La declaración se produce tras los últimos episodios de violencia registrados en la zona y el rápido deterioro de la estabilidad, en un escenario influido por el aumento de fricciones entre Estados Unidos, Israel e Irán.

En el comunicado, el Ejecutivo ecuatoriano expresó su respaldo a los pueblos y autoridades de los países afectados por las acciones atribuidas a la República Islámica de Irán, y alertó que estos sucesos ponen en riesgo la seguridad regional y representan una amenaza creciente para la comunidad internacional.

Asimismo, el documento ratifica la posición del país en contra del terrorismo y de las actividades vinculadas a este fenómeno, y hace un llamado a los Estados y a los organismos multilaterales para intensificar las acciones orientadas a combatir estas amenazas conforme a los principios del derecho internacional.

Banderas de Catar ondean en barcos con el horizonte de Doha, Catar, como telón de fondo, el 28 de febrero de 2026
Banderas de Catar ondean en barcos con el horizonte de Doha, Catar, como telón de fondo, el 28 de febrero de 2026.Cortesía

Cancillería activó protocolos de emegencia

Frente al incremento de la violencia, la Cancillería informó que se activaron los mecanismos de emergencia y se difundieron recomendaciones para los ciudadanos ecuatorianos que viven, laboran o planean viajar a esa zona. 

(Te invitamos a leer: Irán responde con ataques contra bases de EE. UU. en Baréin, Catar y Emiratos Árabes)

Entre las medidas, se pidió abstenerse de movilizarse hacia áreas consideradas peligrosas y se instó a quienes ya se encuentran allí a acatar las disposiciones de seguridad de las autoridades locales y mantener comunicación permanente con las representaciones diplomáticas del país.

Finalmente, el Gobierno indicó que seguirá observando el desarrollo del conflicto y que ajustará las alertas oficiales de acuerdo con la evolución de los acontecimientos en la región.

