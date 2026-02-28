Tensión en Medio Oriente: Ecuador emite alerta y recomienda precauciones a viajeros
Cancillería pide evitar viajes a Israel y urge a ecuatorianos en la zona a extremar precauciones
La Cancillería ecuatoriana emitió este 27 de febrero de 2026 una alerta urgente dirigida a los ciudadanos que planean viajar a Israel y a otros países de Medio Oriente, ante la creciente inestabilidad de seguridad reportada en la región.
En un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana recomendó evitar o postergar cualquier viaje programado a Israel hasta que las condiciones de seguridad mejoren. La institución señaló que el objetivo es precautelar la integridad de los ecuatorianos frente al incremento de incidentes y tensiones regionales.
La Cancillería también hizo un llamado a los compatriotas que ya se encuentran en Israel o en áreas cercanas a que mantengan la calma, adopten medidas de precaución y acaten estrictamente las instrucciones de las autoridades locales. “La seguridad de nuestros ciudadanos es una prioridad”, señala el comunicado.
Contactos de representaciones diplomáticas
- Israel: +972 539 507 255
- Irán: +905396301774
- Egipto: +20 101 660 009 3
- Turquía: +905396301774
- Israel (segundo contacto listado): +972 539 507 255
- Palestina: +972 569 840 790
- Emiratos Árabes Unidos: +971 558184462
- Qatar: +974 70568164
Además, se difundieron los contactos de emergencia de las misiones diplomáticas en Israel, Irán, Egipto, Turquía, Palestina, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, con el fin de ofrecer asistencia inmediata a quienes lo requieran.
¿Qué ocurre en Medio Oriente?
Estados Unidos e Israel llevaron a cabo una serie de ataques coordinados contra objetivos estratégicos en Teherán y otras ciudades iraníes, en una operación que, según ambos gobiernos, tuvo como fin desactivar amenazas calificadas como inminentes.
El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el comienzo de las operaciones mediante sus redes sociales, donde afirmó que las fuerzas de su país habían iniciado “un gran operativo de combate” en territorio iraní con el objetivo de neutralizar amenazas que calificó como inminentes. En un video posterior, el mandatario reiteró que “Irán jamás poseerá un arma nuclear”.
