Irán responde con ataques contra bases de EE. UU. en Baréin, Catar y Emiratos Árabes

Irán ha disparado misiles no solo contra instalaciones militares estadounidenses en la región del Golfo Pérsico

Se eleva humo tras un ataque con drones iraníes contra el aeropuerto de Erbil, en Erbil, Irak, el 28 de febrero de 2026

La Guardia Revolucionaria de Irán confirmó este sábado el lanzamiento de ataques con misiles y drones contra bases militares de Estados Unidos ubicadas en Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos, como represalia por los bombardeos ejecutados por Washington y Tel Aviv sobre territorio iraní.

Según el comunicado oficial, la ofensiva forma parte de la llamada ‘Operación Verdadera Promesa 4’, iniciada en respuesta a lo que Teherán calificó como una “agresión estadounidense-sionista” en suelo iraní.

Irán apunta a la Quinta Flota de EE. UU. en Baréin

En su declaración, la Guardia Revolucionaria señaló que los ataques impactaron “severamente” el cuartel general de la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos en Baréin, así como otras instalaciones militares estadounidenses en Catar y Emiratos Árabes Unidos.

“El ejército criminal estadounidense y el régimen sionista asesino de niños comenzaron esta agresión; en respuesta, se han llevado a cabo ataques integrales contra objetivos regionales del enemigo agresor”, afirmó el comunicado difundido por medios iraníes.

Las autoridades iraníes añadieron que los bombardeos “continúan” y que se divulgará más información en las próximas horas.

Advertencia iraní: “Cualquier base que ayude a Israel será objetivo”

Previamente, el portavoz del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes advirtió que “cualquier base en toda la región que ayude a Israel será nuestro objetivo”, ampliando así el alcance de la amenaza militar.

La ofensiva se produce luego de que Estados Unidos e Israel lanzaran la mañana del sábado ataques contra objetivos en Teherán y otras ciudades iraníes.

En respuesta, Irán ha disparado misiles no solo contra instalaciones militares estadounidenses en la región del Golfo Pérsico, sino también hacia territorio israelí, intensificando el conflicto y elevando la tensión en Medio Oriente.

Escalada militar en Medio Oriente

La nueva ofensiva marca un punto crítico en la escalada entre Irán, Estados Unidos e Israel. Analistas internacionales advierten que la ampliación del conflicto a bases estadounidenses en países del Golfo podría desestabilizar aún más la región y generar repercusiones en el mercado energético global.

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente el número de víctimas ni el alcance de los daños en las bases atacadas.

