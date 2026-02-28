Fiscalía confirmó que allanamiento a sede del correísmo es por el caso Caja Chica

Las principales figuras del correísmo se pronunciaron sobre el allanamiento. González habló de una comunicación previa

La Fiscalía General confirmó el allanamiento a la sede de la Revolución Ciudadana. La mañana de este 28 de febrero de 2026, el Ministerio Público señaló que dicho allanamiento fue parte de la investigación por e denominado caso Caja Chica.

(NO TE PÍERDAS: El trabajo del CNE está bajo la mira por el caso Caja Chica)

La Fiscalía señaló: “en el marco de la investigación por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos, Fiscalía y Policía Nacional ejecutan un allanamiento en Quito, con el fin de recabar indicios”.

RELACIONADAS Juicio contra Santiago Díaz por presunta violación a una menor de edad ya tiene fecha

Hasta las 90:35 de este sábado, la Fiscalía no había ofrecido mayores detalles sobre la diligencia. Al único anuncio oficial sobre el tema en la red social X agregó que el proceso estaba en desarrollo. Además, en las imágenes compartidas se observaba la revisión de documentos por parte de personal de ambas entidades.

RC pide la bitácora de visitas a Santiago Díaz: "¿Se prepara un perdón conveniente?" Leer más

Las reacciones del correísmo

La presidenta del movimiento Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, se pronunció en su cuenta de la red social X. “A la comunidad internacional: “En este momento están allanando la sede del movimiento Revolución Ciudadana, la principal fuerza política de oposición al gobierno de Daniel Noboa”.

Asimismo, el máximo líder de esa organización y sentenciado en el caso Sobornos, Rafael Corea, señaló: “En lugar de combatir el crimen organizado, 15 policías están allanando la sede de la RC5 en Quito. ¡Es increíble! ¿Reaccionará el pueblo ecuatoriano?”.

Por su parte, Luisa González, excandidata presidencial por esa organización, también se refirió al hecho y habló de una comunicación previa. “Felicitaciones Fiscalía. Ustedes cada vez buscan la manera de superarse. Llamar a las 05:45 a mi madre para decirle que van a allanar la sede de la Revolución Ciudadana y que quieren a alguien presente para no hacerlo de manera violenta es seguirse superando”, publicó.

La sede de la Revolución Ciudadana se ubica en el centro norte de la capital. Cortesía: Fiscalía.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!