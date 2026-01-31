Correa reaccionó a versión de Díaz en caso Caja Chica: ¿Qué dijo?

Para el máximo líder de la Revolución Ciudadana, su exhombre de confianza negoció con Fiscalía sobre su caso de violación

Santiago Díaz ofreció su versión en le caso Caja Chica el 30 de enero de 2026.

El máximo líder de la Revolución Ciudadana y sentenciado en el caso Sobornos, Rafael Correa, cuestionó la versión de su exhombre de confianza, Santiago Díaz, sobre el dinero de la campaña de 2023. Díaz ofreció su versión en el marco de la investigación del caso Caja Chica.

“En su versión, Díaz afirmó que él no es traidor, pero, como lo han dejado solo, su lealtad es únicamente para su familia y unos pocos amigos. Como que quiso darle un sustento moral a su testimonio”, escribió Correa.

La tarde del 30 de enero de 2026, el exasambleísta de la Revolución Ciudadana, Santiago Díaz, fue llevado a la Fiscalía, en Quito, para hablar dentro del proceso en el que se investiga el presunto delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos.

En la causa también son señalados la excandidata presidencial Luisa González, Andrés Arauz, Patricio Chávez y otros correístas, por el presunto financiamiento irregular de la campaña presidencial de 2023. Para ese proceso electoral se presume que hubo dinero enviado desde Venezuela.

Correa cuestiona las fechas

Rafael Correa escribió en su cuenta de X: “Si fuera cierto que es inocente (Santiago Díaz) y que se lo dejó solo, ¿qué ganaría, jurídicamente, prestándose a esto? Está reconociendo que ha negociado -en forma antijurídica- su caso de violación con la Fiscalía y el Gobierno”.

El exasambleísta, a su salida ayer de la Fiscalía, dijo: “El país necesita un baño de verdad. Yo trasladé, por disposición del presidente Correa, dinero desde Venezuela a Ecuador”.

En otra publicación en X, Correa señaló: “Díaz dijo que trajo dinero en abril del año 2023 para la campaña presidencial de Luisa, pero las elecciones anticipadas recién se decretaron en mayo, Luisa era asambleísta, ni sabía que iba a ser candidata y tampoco era presidenta de la RC5”.

Santiago Díaz Asque se entregó a la Policía Nacional el 22 de julio de 2025 en medio de una acusación por abuso sexual a una menor. CORTESÍA

¿Qué pasó durante la versión de Díaz?

Santiago Guarderas, abogado de Luisa González, dijo ayer que siempre son los mismos delatores los que inventan “un montón de cosas sin sustento” y aseguró que en la versión del exasambleísta hubo contradicciones.

“Decía que ha traído un par de veces dinero con un relato que es casi increíble, alrededor de 20.000 dólares y 20.000 euros, y que hizo unos repartos en la frontera. Sumó y restó, pero después no cuadraban los números”, señaló Guarderas.

El abogado de los líderes del correísmo añadió que, durante su versión, Díaz aseguró que el dinero no era ilegal y que “tampoco (Nicolás) Maduro le ha dado un centavo”.

