Marcela Aguiñaga y Luisa González: un repaso a su trayectoria política y sus disputas

Marcela Aguiñaga y Luisa González compartieron partido político desde 2007 en Alianza País, año donde llegó González, pues Aguiñaga ya estaba en el partido un año antes. Desde ese entonces compartieron partido hasta 2026, año donde Aguiñaga salió tras 18 años de militancia.

A principios de 2007 Marcela Aguiñaga fue nombrada subsecretaria de recursos pesqueros, durante el inicio de la presidencia de Rafael Correa y a finales de año la nombraron ministra del Ambiente. Por su parte, Luisa González en marzo de 2008, llegó a trabajar para el gobierno de Correa, su primer cargo fue de asesora de la Secretaría de Comunicación e Información de la Presidencia del Ecuador, y ese mismo año se convirtió en coordinadora general de Recursos Humanos, Desarrollo Institucional y Capacitación de la Superintendencia de Compañías, esos fueron los primeros años donde llegaron a trabajar junto a su líder político Rafael Correa.

Elecciones Presidenciales 2023

En 2023, Luisa González buscaba ser presidente de Ecuador en representación del partido político Revolucion Ciudadana (RC), donde la presidenta del movimiento en ese entonces era Marcela Aguiñaga. En primera vuelta, González obtuvo el primer lugar con el 33,61% de votos, pero en segunda vuelta fue superada por Daniel Noboa, quien la superó con un total de votos de 51,83%. En los comicios parlamentarios, realizados junto a la primera vuelta, la RC consiguió 52 curules, siendo por segunda vez consecutiva la bancada más grande de la Asamblea.

Después del balotaje, Marcela Aguiñaga renunció a la presidencia de la RC el 21 de octubre, dejando el cargo temporalmente a su vicepresidente Francisco Hidalgo, pero el 18 de noviembre del 2023 en una convención celebrada en Santo Domingo, Luisa González asumió la presidencia del partido, reemplazando a Aguiñaga, no obstante, esta última seguía siendo parte del movimiento.

Disputas entre Aguiñaga y González

Dos años después de aquellas elecciones perdidas, González seguía siendo la presidenta del correísmo y candidata a la presidencia del Ecuador por segunda ocasión, y Aguiñaga ya era Prefecta del Guayas, en una entrevista con Outsiders señaló “ Con Luisa González no hablo jamás. Ella viene a Guayaquil y me manda terceros; tiene mi número, que me llame. No he recibido ni una llamada”.

Transcurrió un mes y las disputas internas en Revolución Ciudadana se incrementaron tras las elecciones presidenciales en las que González perdió frente a Daniel Noboa por segunda vez consecutiva. A los pocos minutos de anunciados los resultados electorales, Luisa González replicó la idea de fraude electoral de Rafael Correa. Ambos, afirmaron que se utilizó una tinta transferible que benefició al candidato de ADN. En medio de estas acusaciones, varios actores políticos y reconocidas figuras del correísmo se apartaron de esta acusación y mostraron una postura favorable a reconocer la derrota; entre ellos, Marcela Aguiñaga.

Marcela Aguiñaga acompañando a Luisa González en elecciones presidenciales perdidas ARCHIVO

La prefecta del Guayas respondió a una serie de señalamientos de González, quien apuntaba a las autoridades seccionales de la RC5 por no sumarse a las decisiones de la "militancia" ni pronunciarse por el argumento del "fraude electoral". Aguiñaga le respondió y le dijo que "resistir no es solo tuitear". "Cómo quisiera que vivas lo que significa ganar una seccional, administrar, responder y demostrar que la oposición también se ejerce con hechos", señaló.

En diciembre del 2025, Marcela Aguiñaga se marchó de la Revolución Ciudadana tras un impasse con Rafael Correa (líder del movimiento), por la reunión que tuvo en noviembre de dicho año con la Prefecta de Cotopaxi, Lourdes Tibán. Aguiñaga participó junto a Tibán y Aquiles Álvarez (alcalde de Guayaquil) en la presentación de la mancomunidad de siete prefecturas para intervenir la cuenca del río Guayas, donde destacó: “Aquí no importan las banderas políticas, lo importante es la ciudadanía”, por lo que el expresidente de Ecuador, Rafael Correa rechazó la aparición de ambas perfectas y aseguró que será “el primero en oponerse” a su reelección.

Cruce entre Luisa González y Marcela Aguiñaga por Caso Caja Chica

Su último cruce sucedió luego del allanamiento por el Caso Caja Chica donde se responsabilizan a funcionarios de la RC por presunta recepción de recursos provenientes del gobierno de Nicolás Maduro para financiar la campaña presidencial de la candidata por la Revolución Ciudadana, Luisa González en 2023, la excandidata presidencial cuestiona que no allanaran a la que en ese entonces era presidenta del partido, Marcela Aguiñaga.

González señaló que el operativo de la Fiscalía no incluyó a Aguiñaga, quien en el periodo 2021-2023 presidió el movimiento liderado por el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, y tuvo un rol central en la organización política durante el año en que se presume que ingresaron fondos ilícitos desde el extranjero, Luisa González cuestionó: "¿Me allanan por ser candidata o por ser presidenta del partido? porque si yo era candidata, yo no manejaba el financiamiento del partido... En ese momento, la presidenta del partido era Marcela Aguiñaga. ¿Han iniciado algún proceso contra Marcela Aguiñaga?"

No obstante, Aguiñaga respondió a González horas antes de cumplir agenda internacional con el gerente de infraestructura del CAF para presentar una nueva operación financiera destinada a obras estratégicas para la provincia e intercambiar experiencias con representantes de El Salvador.

Aguiñaga fue enfática al recordar que la legislación electoral ecuatoriana establece que la responsabilidad sobre el financiamiento de campaña recae exclusivamente en el candidato, no en el presidente del partido o movimiento. En ese contexto, calificó como “absurda” la pretensión de desconocer lo que establece el Código de la Democracia, especialmente viniendo de quien fue candidata presidencial.

La prefecta precisó que no formó parte del buró de campaña y que, por lo tanto, desconoce el origen de los recursos utilizados durante el proceso electoral. Además, recordó que presentó su renuncia irrevocable a la presidencia del movimiento Revolución Ciudadana el 18 de octubre de 2023, "apenas tres días después de la elección". En consecuencia, "la rendición de cuentas de la campaña se realizó cuando ya no ocupaba ese cargo, por lo que no firmé, revisé, ni avalé dichos documentos".

