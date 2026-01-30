Precio de la gasolina en Ecuador: ¿cuánto costará la Súper en febrero de 2026?

El 12 de febrero se actualizarán los precios de las gasolinas en Ecuador, como cada mes

Los precios de los combustibles en Ecuador se ajustan mensualmente bajo un esquema de bandas o, en el caso de la gasolina Súper, por libre mercado según los precios internacionales del petróleo.

A partir del 12 de enero de 2026 y hasta el 11 de febrero de 2026, los precios de las gasolinas Extra y Ecopaís quedaron en 2,67 por galón, lo que reflejó una reducción de unos 0,05 centavos respecto al mes anterior.

En cuanto al precio de la gasolina Súper, desde el 12 de enero y hasta el 11 de febrero, estará en $3,36 por galón. Aquí, en cambio hubo un aumento en relación al precio de diciembre, cuando estuvo en $3,53 por galón.

La gasolina Súper 95 no está subsidiada por el Estado ecuatoriano, por lo que tiene su precio liberado y se calcula en función del costo de la materia prima (crudo) y sus derivados en los mercados globales, especialmente el barril de crudo como el West Texas Intermediate (WTI). Cuando el petróleo sube internacionalmente, el precio de la Súper tiende a subir; cuando baja, puede bajar también.

¿Cuánto costará la Súper en febrero de 2026?

Con base en el esquema de actualización mensual y la tendencia reciente, es probable que el precio se mantenga en torno a valores similares a $3,36 por galón, salvo que haya un cambio fuerte en los precios del crudo o en las condiciones del mercado para entonces.

¿cuál es el sistema de bandas de gasolinas en Ecuador?

El sistema de bandas consiste en establecer un rango de precios (o banda) dentro del cual puede moverse el precio de la gasolina cada mes. Este rango se calcula tomando como referencia el precio internacional del petróleo, los costos de importación y transporte, y la estructura de costos del país. Dentro de este rango, el precio puede ajustarse automáticamente de manera mensual según las variaciones del mercado internacional.

El actual sistema permite subir o bajar el precio hasta un 5 % mensual, según el mercado. Antes se permitían variaciones mensuales de hasta un 5 % al alza y del 10 % a la baja, lo que implicaba que el valor, en el caso de descender, tuviera una mayor reducción.

