Asambleísta Palacios presentará solicitud de juicio político contra ministro Loffredo

La asambleísta Mónica Palacios dijo que presentará una solicitud de juicio político en contra del ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, por el caso de los niños de Las Malvinas.

La asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC), Mónica Palacios, anunció este 12 de marzo de 2026 que presentará una solicitud de juicio político en contra del ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, por el caso de la desaparición forzada de Josué, Ismael, Steven y Nehemías, los cuatro niños de las Malvinas, ocurrida el 8 de diciembre de 2024.

La legisladora del exterior manifestó que buscará la interpelación del ministro de Daniel Noboa por presunto incumplimiento de funciones. Recordó que el 22 de diciembre de ese año realizó una fiscalización sobre el caso y envió una solicitud de información a Loffredo sobre los operativos que las Fuerzas Armadas (FF.AA) ejecutaron en el día de la desaparición.

Según Palacios, el ministro envió un documento en enero de 2025, en donde habría señalado que los cuatro menores de edad fueron aprehendidos por militares cerca del mall del Sur de Guayaquil, los subieron a las camionetas y los llevaron a la base aérea de la parroquia Taura, en Guayas, donde los "dejaron con vida".

Para la legisladora, la firma de Loffredo en ese documento es "una mentira, un crimen de Estado, que está incriminado en la muerte de los niños". Además, Palacios cuestionó que el ministro haya apoyado a las Fuerzas Armadas en lugar de a la familia de las víctimas.

Palacios anunció su decisión, después de que la Corte Constitucional emitió el 12 de marzo el fallo 1732-25-EP/26 en el que declara al Estado ecuatoriano como responsable de la desaparición forzada de los cuatro niños de Las Malvinas.

En la sentencia, la Corte ordenó diferentes medidas de reparación:

Disculpas públicas.

Una indemnización económica de 10.000 dólares a los padres de cada víctima.

Declarar el 8 de diciembre como un día para conmemorar la memoria de los menores de edad.

Que el Ministerio de Salud proporcione atención psicológica a los familiares.

Luego de que la sentencia se hiciera pública, desde el Ministerio de Defensa se informó que "se dará cumplimiento a lo dispuesto en el tiempo establecido", pero no precisó detalles de la fecha en la que el ministro Loffredo se pronunciaría.

El caso de la desaparición forzada y muerte de los niños de Las Malvinas causó conmoción en diciembre de 2024, después de que los padres denunciaron que los menores fueron vistos con vida por última vez cuando habían sido retenidos por militares. La Fuerza Pública aseguró días después que los dejaron libres cerca de la parroquia de Taura. Luego, las víctimas fueron halladas sin vida en esa zona.

Por este caso 11 militares fueron sentenciados el 22 de diciembre de 2025 a 34 años y ocho meses de cárcel, tras declararlos culpables como autores directos del delito de desaparición forzada y otros cinco uniformados deberán cumplir una pena de 30 meses por haber colaborado con la Fiscalía para esclarecer los hechos.

