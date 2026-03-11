Gasolina más cara en Ecuador: cuánto subirían Extra y Súper

El bolsillo de los ecuatorianos se prepara para un nuevo ajuste en el precio de los combustibles este 12 de marzo de 2026. El incremento proyectado, que podría alcanzar los 14 centavos por galón, responde a una doble presión: la aplicación del sistema de bandas vigente y la volatilidad del mercado internacional debido al conflicto bélico con Irán. Esta tensión en Medio Oriente ha empujado la cotización del crudo hacia la barrera de los $100, forzando revisiones al alza en los derivados.

El sistema de bandas y el factor internacional

Desde mediados de 2024, el esquema de fijación de precios para las gasolinas Extra y Ecopaís opera bajo un mecanismo de bandas que permite variaciones mensuales controladas. Este sistema establece que el valor del galón se revisa el día 11 de cada mes para entrar en vigencia al día siguiente, permitiendo un incremento máximo del 5 % o una reducción de hasta el 10 %.

La actual guerra en Medio Oriente añade incertidumbre, pues Irán controla el estrecho de Ormuz, punto de paso del 20 % del petróleo mundial. Aunque el sistema de bandas amortigua los saltos bruscos, un crudo persistentemente caro derivaría en alzas consecutivas para el consumidor final.

Proyecciones de precios enfocadas en consumidores de Extra y Súper

De aplicarse los ajustes técnicos máximos permitidos por la normativa y la fluctuación del mercado internacional, los nuevos valores estimados para las gasolinas son:

Gasolina Extra y Ecopaís: Actualmente en $ 2,76, escalaría a cerca de $ 2,90 por galón.

Gasolina Súper Premium 95: Al ser un combustible con precio liberado, su valor actual (entre $3,36 y $ 3,45) podría superar los $ 3,50 o incluso los $ 3,60, dependiendo de la comercializadora.

Proyección del costo de llenado por segmento

El alza no solo afecta el valor unitario, sino el presupuesto total necesario para completar el tanque. Según el cilindraje y el tipo de combustible, estos serían los costos estimados:

Compactos y City Cars (Cilindraje 1.0 a 1.4 L):

Tienen una capacidad promedio de 10 a 12 galones.

Llenar el tanque con Extra o Ecopaís pasaría de un máximo de $ 33,12 a aproximadamente $ 34,80.

En el caso de la Súper Premium, el costo total podría oscilar entre $ 35,00 y $ 42,00, dependiendo de la comercializadora.

Sedanes y SUV Pequeños (Cilindraje 1.5 a 2.0 L):



Su capacidad promedio se ubica entre los 13 y 16 galones.

Con la gasolina Extra o Ecopaís, el costo de llenado se proyecta entre los $37,70 y $46,40.

Si el usuario opta por Súper Premium, el valor de un tanque lleno podría alcanzar los $56,00.

Camionetas y SUV Grandes (Cilindraje 2.4 L en adelante):



Cuentan con una capacidad de 18 a 22 galones.

El llenado con Extra o Ecopaís se elevaría hasta un máximo de $ 63,80.

Para estos vehículos, el uso de Súper Premium representaría un gasto de entre $ 63,00 y $ 77,00.

El techo de las bandas vs. el precio liberado

Es importante recordar que mientras la Extra y la Ecopaís tienen un tope de incremento del 5% mensual bajo el sistema de bandas, la Súper Premium 95 no cuenta con esta protección. Al ser un combustible con precio liberado, su valor refleja directamente los costos de importación y la cotización internacional, lo que explica por qué su incremento podría ser más pronunciado frente a las gasolinas de bajo octanaje.

