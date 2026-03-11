Expreso
Inundaciones en Balao tras fuerte temporal invernal.
Inundaciones en Balao tras fuerte temporal invernal.

Lluvias en Ecuador: Consulta en tiempo real cuáles son las vías habilitadas

Revisa aquí cuáles son las vías alternas que puedes tomar en caso de vías cerradas

La temporada invernal continúa afectando el país y ya suma ocho fallecidos. Desbordamiento de ríos, deslizamiento de tierras y aluviones han sido algunos de los eventos que han desencadenado la fuertes lluvias en la región. 

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), prevé que desde el 10 al 13 de marzo de 2026, el país continuará registrando lluvias dispersas de variable intensidad y tormentas eléctricas en la mayor parte del país.

El Inamhi pronostica lluvias y tormentas en varias ciudades del país para este 11 de marzo.

Clima en Ecuador: lluvias y tormentas ocasionales para este 11 de marzo

Ante esto las autoridades recomiendan a los ciudadanos mantenerse alertas, tomar precauciones y medidas preventivas especialmente para aquellos que viven en zonas vulnerables.

Vías cerradas

Los desbordamiento, inundaciones, socavones y deslizamientos han causado que varias vías queden inhabilitadas:

Azuay

  • Cuenca – Molleturo – Naranjal
  • Chimbo – Vía al Torneado – La Magdalena – Sector Gualasay
  • E491 – Vía Chimbo – Guaranda // Rcto El Tejar
  • San Miguel – Vía a Balsapamba – E491

El Oro

  • Vía Arenillas – Las Lajas
  • Zaruma – Atahualpa
  • Vía Paccha – Ayapamba

Napo

  • San Luis – Túneles de la Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair – Km 105
  • Y de Narupa – Loreto

¿Cómo consultar el estado de las vías en Ecuador?

El ECU 911 pone a disposición de la ciudadanía un enlace que se actualiza constantemente con información relevante sobre las condiciones de las carreteras. Los conductores pueden acceder a esta herramienta a través del siguiente enlace: https://www.ecu911.gob.ec/consulta-de-vias/.

