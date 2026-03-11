Lluvias en Ecuador: Consulta en tiempo real cuáles son las vías habilitadas

Revisa aquí cuáles son las vías alternas que puedes tomar en caso de vías cerradas

La temporada invernal continúa afectando el país y ya suma ocho fallecidos. Desbordamiento de ríos, deslizamiento de tierras y aluviones han sido algunos de los eventos que han desencadenado la fuertes lluvias en la región.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), prevé que desde el 10 al 13 de marzo de 2026, el país continuará registrando lluvias dispersas de variable intensidad y tormentas eléctricas en la mayor parte del país.

Clima en Ecuador: lluvias y tormentas ocasionales para este 11 de marzo Leer más

Ante esto las autoridades recomiendan a los ciudadanos mantenerse alertas, tomar precauciones y medidas preventivas especialmente para aquellos que viven en zonas vulnerables.

🛰️ #MonitoreoSatelitalEc | 11/03/2026 (06:00): Sistemas que genera lluvias de variable intensidad se presentan en Guayas, Santa Elena, Los Ríos, Manabí, El Oro, Azuay, Loja, Zamora Chinchipe, Morona Santiago. También se registran lluvias en otras localidades. ⚠️ #17 Activa ⚠️🌧️⛈️ pic.twitter.com/zuwu4JxNMb — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) March 11, 2026

Vías cerradas

Los desbordamiento, inundaciones, socavones y deslizamientos han causado que varias vías queden inhabilitadas:

Azuay

Cuenca – Molleturo – Naranjal

Chimbo – Vía al Torneado – La Magdalena – Sector Gualasay

E491 – Vía Chimbo – Guaranda // Rcto El Tejar

San Miguel – Vía a Balsapamba – E491

El Oro

Vía Arenillas – Las Lajas

Zaruma – Atahualpa

Vía Paccha – Ayapamba

Napo

San Luis – Túneles de la Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair – Km 105

Y de Narupa – Loreto

¿Cómo consultar el estado de las vías en Ecuador?

El ECU 911 pone a disposición de la ciudadanía un enlace que se actualiza constantemente con información relevante sobre las condiciones de las carreteras. Los conductores pueden acceder a esta herramienta a través del siguiente enlace: https://www.ecu911.gob.ec/consulta-de-vias/.