Moisés Caiedo: ¿Cuál fue el equipo que compró y cómo lo administrará su familia?

El mediocampista del Chelsea FC empezó a impulsar un proyecto para desarrollar talento en su natal Santo Domingo

Moises Caicedo fue galardonado como mejor jugador de la temporada pasada en Chelsea FC.

El crecimiento del jugador ecuatoriano Moisés Caicedo en el fútbol europeo comienza a tener impacto directo en su tierra natal. El entorno del mediocampista ecuatoriano, figura del Chelsea FC y de la selección ecuatoriana de fútbol, asumió la administración estratégica del Club Deportivo Santo Domingo, con el objetivo de fortalecer el desarrollo de jóvenes talentos en la provincia.

La iniciativa busca convertir al club en la plataforma competitiva de la Academia Niño Moi 23, el proyecto personal del futbolista enfocado en la formación integral de nuevas promesas del fútbol ecuatoriano.

Formación y alto rendimiento

El plan contempla profesionalizar la estructura del club y desarrollar un modelo de formación inspirado en academias de alto rendimiento. En este proceso se priorizará la captación de talento joven, la preparación física y el acompañamiento académico de los jugadores.

Uno de los pilares del proyecto será la construcción de un Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Santo Domingo, que servirá como base de operaciones para la academia y para el equipo que compite en la Segunda Categoría.

Un legado más allá de las canchas

Con este paso, Caicedo busca que su impacto trascienda su carrera deportiva. La meta es convertir a Santo Domingo en un nuevo polo de formación futbolística en Ecuador, evitando que los jóvenes talentos tengan que migrar tempranamente a otras ciudades para desarrollarse.

De consolidarse, el proyecto podría transformar la estructura del fútbol formativo en la región y dejar un legado duradero del mediocampista ecuatoriano.

