Vías del Azuay están parcialmente habilitadas debido al fuerte invierno

Existen graves afectaciones en las vías de la provincia del Azuay que complican o limitan la conectividad

Por la vía Cuenca- Girón- Pasaje no podrán transitar los vehículos pesados de carga debido a la pérdida de carrile en los kilómetros 49 y 50.

La lluvia ha provocado graves estragos en la vialidad de la provincia del Azuay. Las vías hacia las provincias costeras de El Oro y Guayas son las que registran mayores daños, lo que limita el tránsito de manera parcial y total.

Vías hacia la Costa

En este marco, la vía Cuenca-Girón-Pasaje sufrió serios problemas ante la constante lluvia que ha caído en la provincia del Azuay en las últimas 48 horas.

El Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) informó que, debido a la pérdida de un carril de la estructura vial en los kilómetros 49 y 50, queda prohibido el tránsito de vehículos pesados de carga. La ruta que deberán tomar será la Cuenca-Zhud-Cochancay-La Troncal-Puerto Inca-Naranjal-Machala.

El comunicado de la institución puntualiza que en dichos puntos se ejecutan trabajos para encauzar el agua que baja de un talud que está saturado, con el objeto de recuperar la base de la calzada.

Otra carretera que presenta problemas es la Cuenca-Molleturo-El Empalme, donde se registran varios deslizamientos que complican el tránsito. Este miércoles 11 de marzo de 2026 está cerrada parcialmente en el kilómetro 53, donde una gran cantidad de lodo y agua cubre la mitad de la vía.

Existen tramos parcialmente habilitados en la vía Cuenca- Molleturo- El Empale debido a deslizamientos. Cortesía

Además, se ejecutan tareas de desalojo de material y agua acumulada en el kilómetro 58 y se continúa con la limpieza del macrodeslizamiento en el kilómetro 103, donde también solo hay paso para vehículos livianos.

Otras vías afectadas

El Sistema Integrado de Emergencias reportó que cinco de las 10 vías estatales de la provincia del Azuay registran afectaciones y complicaciones en diferentes tramos.

El detalle señala que la vía Cumbe- La Jarata- Oña que está parcialmente habilitada en el sector La Ramada, y la vía Cuenca-Cañar-Alausí, también parcialmente habilitada en el sector El Rocío.

Finalmente, la vía Paute- Guarumales- Méndez está parcialmente habilitada en el sector Sacre y en el kilómetro 61, y se debe conducir con precaución en los kilómetros 44, 105 y 107.

