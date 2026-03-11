Trabajadores anuncian demanda de inconstitucionalidad por ajuste de jornada laboral

Los sindicatos demandarán al Acuerdo 059, que cambia la reforma laboral. Ratificaron las movilizaciones del 13 de marzo

Organizaciones de Trabajadores y la UNE ratificaron las movilizaciones del 13 de marzo contra el acuerdo que modifica la jornada laboral y las recientes leyes aprobadas en la Asamblea.

El presidente de la Unión General de Trabajadores (UGTE), José Villavicencio, anunció este 11 de marzo de 2026 que la organización sindical presentará una demanda de inconstitucionalidad en contra del Acuerdo 059 del Ministerio de Trabajo, en el que se modifica la jornada laboral. Además, tildó a la normativa como una "política antiobrera" del Gobierno de Daniel Noboa.

Villavicencio criticó el acuerdo y señaló que el documento tiene dos partes:

El tema de los horarios especiales para la gente que presta servicio el fin de semana o a en las empresas públicas y privadas que, por su naturaleza, tienen otras actividades. La modificación de la jornada ordinaria.

Para Villavicencio, el cambio de la jornada "es lo grave y la Corte Nacional de Justicia ha manifestado que esa jornada es de 8 horas diarias de lunes a viernes, 40 horas a la semana".

A decir del representante sindical, con el ajuste las autoridades "buscan que ese horario, de 40 horas, no sea dinamizado de lunes a viernes sino de lunes a domingo para no pagar horas suplementarias y extraordinarias ni los días de descanso forzoso que son sábados y domingo. Podrán trabajar hasta 12 horas", agregó.

Acciones contra dos acuerdos laborales

Por esos motivos, Villavicencio anunció que "en las próximas horas" presentará una demanda de inconstitucionalidad en contra del acuerdo al considerar que es un retroceso a los derechos de los trabajadores, deja en desventaja al trabajador frente al empleador y precariza las condiciones laborales.

También anunció que interpondrá la misma acción en contra del acuerdo 04 del Ministerio de Finanzas, que limitaría el mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores de contratos colectivos.

Finalmente, el dirigente ratificó que este viernes 13 de marzo se realizará una jornada de movilizaciones.

Según el presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Andrés Quishpe, esas manifestaciones se realizarán en todo el Ecuador y contarán con 52 organizaciones sociales, pacientes de los establecimientos que no han podido recibir atención médica y activistas que protestarán contra la reciente Ley Minera.

Quishpe dijo que la movilización se convoca por la escasez de medicinas, inseguridad, falta de revisión de sueldos, así como el rechazo a reforma del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial (Cootad) y los acuerdos laborales.

