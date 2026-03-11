Reforma en la Asamblea busca proteger a mujeres en maternidad tras la muerte del hijo

La propuesta incorpora el criterio de la Corte Constitucional del Ecuador sobre la protección a la maternidad

La Asamblea Nacional sesionó en Samborondón, en el campus universitario de Ecotec, por segundo día consecutivo.

La Asamblea Nacional del Ecuador centró su debate en el informe para primer debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a varias normas para Garantizar el Derecho a la Protección Prioritaria de la Mujer durante el Periodo de Maternidad. La propuesta busca proteger a las madres frente a la inestabilidad laboral y asegurar el tiempo necesario para su recuperación incluso en casos de muerte del hijo.

El Pleno del Legislativo sesionó por segundo día consecutivo en la Universidad Ecotec, ubicada en Samborondón, cantón de Guayas.

Debate sobre la protección laboral durante la maternidad

La asambleísta de Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, Dina Farinango, defendió la urgencia de estas reformas para eliminar la discriminación contra las mujeres en los espacios laborales. Durante su intervención enfatizó que “es importante que se reconozca la maternidad incluso en medio de la pérdida de un niño”.

Por su parte, la legisladora de Acción Democrática Nacional (ADN), Annabella Azín, advirtió que sin esta regulación muchas mujeres se ven obligadas a reincorporarse de inmediato al trabajo cuando fallece el recién nacido. Según explicó, en esos casos los empleadores consideran que “la licencia de maternidad no tiene razón de ser”, pese a que la madre aún atraviesa un proceso físico y emocional complejo.

El precedente de la Corte Constitucional

En la misma línea, la asambleísta oficialista Paola Jaramillo citó la sentencia 878-20-JP/24 emitida por la Corte Constitucional del Ecuador. La legisladora recordó que el fallo establece que la maternidad no se extingue con la muerte del hijo o hija y que es deber del Estado garantizar la protección de la mujer.

Jaramillo añadió que el proyecto recoge ese precedente constitucional y busca convertirlo en norma legal. De aprobarse, explicó, el Estado otorgaría mayor seguridad jurídica a las trabajadoras tanto del sector público como del privado.

Asimismo, sostuvo que la maternidad no puede convertirse en una causa de despido ni en un obstáculo para el desarrollo profesional de las ecuatorianas. A su juicio, la legislación debe asegurar condiciones laborales dignas para las mujeres durante y después del proceso de maternidad.

El rol del Estado en la protección de las madres

Por su parte, la legisladora del movimiento Revolución Ciudadana (RC), Paola Cabezas insistió en que el Estado debe asumir un rol más activo en la vigilancia de estos derechos. Señaló que la muerte de un recién nacido no puede tratarse como un trámite administrativo, sino como una situación humana que requiere acompañamiento institucional.

Agregó que la normativa busca cerrar esa brecha de desprotección hacia las madres. “Es cruel no acompañar a la mujer en ese momento de dolor. ¿Qué pasa con el proceso de posparto y con la familia?”, cuestionó durante el debate.

La asambleísta también subrayó que la seguridad jurídica debe aplicarse tanto para quienes trabajan bajo el Código de Trabajo del Ecuador como para las servidoras públicas regidas por la Ley Orgánica de Servicio Público. Según dijo, la protección no puede depender del régimen laboral al que pertenezca la mujer.

Finalmente, el proyecto regresó a la Comisión del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social para la elaboración del informe para segundo debate. Con ello, la propuesta continuará su trámite legislativo antes de una eventual votación en el Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador.

