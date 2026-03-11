Expreso
PSG
PSG es el actual campeón de la Champions League.EFE

EN VIVO PSG vs Chelsea: sigue aquí los detalles del juego | Champions League 2025-26

Willian Pacho y Moisés Caicedo se enfrentan en la ida de octavos de final de Champions League. Conoce el horario para Ecuador

La Champions League 2025-26 se viste de gala con un enfrentamiento histórico para el fútbol ecuatoriano. Este miércoles 11 de marzo de 2026, París Saint-Germain (PSG) de Willian Pacho recibe a Chelsea de Moisés Caicedo en el Parque de los Príncipes, por el partido de ida de los octavos de final.

Willian Pacho: El muro defensivo de Luis Enrique en el PSG

El equipo parisino, bajo el mando de Luis Enrique, llega con su artillería completa. Figuras como Ousmane Dembélé, Désiré Doué y Vitinha buscarán romper el bloque defensivo inglés, mientras que el tricolor Pacho será el encargado de liderar la zaga central francesa.

(Te invito a leer: PSG vs. Chelsea: alineaciones y dónde ver el juego de Champions entre Pacho y Caicedo)

Por otro lado, Chelsea del estratega Liam Rosenior confía en el talento de Joao Pedro, Cole Palmer y la visión de Enzo Fernández.

Willian Pacho
Willian Pacho es considerado el mejor defensor de la actualidad.Archivo

En el corazón del campo de los Blues, Moisés Caicedo será el eje fundamental para frenar el ímpetu de los locales.

Moisés Caicedo
Moisés Caicedo comandará la volante de Chelsea.EFE
EMELEC VS ORENSE

Emelec vs Orense: precio y entradas de la despedida de Jaime Ayoví en el Capwell

Leer más

Horario y dónde ver en vivo PSG vs Chelsea

Para los aficionados en Ecuador, el partido iniciará a las 15:00 (hora local). La transmisión EN VIVO estará disponible a través de:

  • Televisión: ESPN

  • Streaming: Disney+ Premium

Las alineaciones confirmadas de PSG y Chelsea

EN VIVO PSG vs Chelsea

