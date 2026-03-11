EN VIVO PSG vs Chelsea: sigue aquí los detalles del juego | Champions League 2025-26
Willian Pacho y Moisés Caicedo se enfrentan en la ida de octavos de final de Champions League. Conoce el horario para Ecuador
La Champions League 2025-26 se viste de gala con un enfrentamiento histórico para el fútbol ecuatoriano. Este miércoles 11 de marzo de 2026, París Saint-Germain (PSG) de Willian Pacho recibe a Chelsea de Moisés Caicedo en el Parque de los Príncipes, por el partido de ida de los octavos de final.
Willian Pacho: El muro defensivo de Luis Enrique en el PSG
El equipo parisino, bajo el mando de Luis Enrique, llega con su artillería completa. Figuras como Ousmane Dembélé, Désiré Doué y Vitinha buscarán romper el bloque defensivo inglés, mientras que el tricolor Pacho será el encargado de liderar la zaga central francesa.
Por otro lado, Chelsea del estratega Liam Rosenior confía en el talento de Joao Pedro, Cole Palmer y la visión de Enzo Fernández.
En el corazón del campo de los Blues, Moisés Caicedo será el eje fundamental para frenar el ímpetu de los locales.
Horario y dónde ver en vivo PSG vs Chelsea
Para los aficionados en Ecuador, el partido iniciará a las 15:00 (hora local). La transmisión EN VIVO estará disponible a través de:
- Televisión: ESPN
- Streaming: Disney+ Premium
Las alineaciones confirmadas de PSG y Chelsea
EN VIVO PSG vs Chelsea
