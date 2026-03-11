La precuela de 'Rambo' ya tiene protagonista: Noah Centineo

Dentro de la trama detacarán temas como la supervivencia, la resiliencia y la pérdida de la inocencia.

Tal vez lo conozca por comedias románticas de Netflix como A todos los chicos de los que me enamoré o Sierra Burgess Is a Loser, incluso profundizando un poco más, por su pasado en Disney. Lo cierto es que hoy el spotlight está sobre Noah Centineo por un rol mucho más serio: el icónico Rambo, en una precuela producida por Sylvester Stallone.

El proyecto buscará ampliar el universo de uno de los personajes más representativos del cine de acción de las últimas décadas, aunque la saga original comenzó con First Blood en 1982, esta nueva entrega apostará por retroceder en el tiempo para explorar los primeros años de John Rambo, mucho antes de los eventos que lo convirtieron en una figura emblemática del género.

Una historia que explorará los orígenes de Rambo

La precuela se centrará en la juventud de John Rambo y en los acontecimientos que marcaron su formación como soldado. La historia buscará mostrar su etapa previa a los sucesos de First Blood, profundizando en el contexto militar durante la Guerra de Vietman y en un plano personal que terminaría definiendo al personaje que el público conoció en la saga original.

Poster oficial con el que la franquicia anunciaba el inicio de la producción de la pelicula. johnrambofilm via instagram

Rambo ha sido parte de mi vida y mi carrera, pero hay más en la historia. Aquí está la precuela Sylvester Stallone Actor y productor

El proyecto contará con Sylvester Stallone como uno de los productores ejecutivos, manteniendo su vínculo con la franquicia que protagonizó durante décadas y que por algunos fragmentos logró dirigir y escribir.

Aunque el actor no regresará frente a las cámaras en esta ocasión, sí ha respaldado el desarrollo de la precuela como una forma de expandir el universo narrativo del personaje y acercarlo a una nueva generación de espectadores.

La película también reunirá a un equipo creativo que buscará equilibrar la esencia del clásico cine de acción con una mirada más contemporánea sobre el origen del personaje, explorando los elementos humanos detrás del soldado que luego se convertiría en una leyenda del género.

Esta precuela producida por Lionsgate, contará con la dirección de Jalmari Helander quien se ha declarado como fanático de la saga desde niño, además contará con el guion de Rory Haines junto a Sohrab Noshirvani y en el campo que comprende Stallone lo acompañan los hermanos Anthony y Joe Russo junto a Trevor Short, Dallas Sonnier y Amanda Presmyk.

Por el momento, también se ha confirmado que el elenco principal se completará con Yao, Jason Tobin, Quincy Isaiah, Jefferson White y Tayme Thapthimthong, quienes acompañarán a Noah Centineo en esta nueva etapa de la franquicia.

Desde la producción también han adelantado que la película apostará por un enfoque más clásico en términos técnicos, según lo señalado por el equipo creativo; el rodaje buscará alejarse de innovaciones como el uso extensivo de inteligencia artificial, priorizando en cambio métodos de filmación tradicionales que mantengan el tono realista característico de la saga.

Noah Centineo, una elección que marca un giro en su carrera



En el filme se espera una mirada más realista y cruda sobre la guerra. EXPRESO

La elección de Noah Centineo ha llamado especialmente la atención, ya que el actor es conocido principalmente por papeles en producciones juveniles y comedias románticas; su salto al universo de Rambo representa uno de los desafíos más grandes de su carrera hasta ahora pero también marca un fenómeno de conveniencia en la producción ya que, su incorporación marca un giro generacional que tiene la capacidad de atraer a nuevas audiencias.

Este nuevo rol lo llevará a un terreno completamente distinto, en una historia marcada por la acción, el drama y el contexto militar.

Con un estreno previsto para 2027, el proyecto avanza mientras genera debate entre los seguidores de la franquicia. Por un lado, existe expectativa por ver cómo se renueva un ícono del cine de acción; por otro, algunos fans temen que este relevo generacional, similar al visto en la saga Creed, pueda alterar la esencia del personaje de John Rambo.

Sylvester Stallone junto a Michael B. Jordan para 'Creed'. Cortesia

Sin embargo, con el respaldo de Stallone y una de las franquicias más reconocidas del cine de acción detrás, la precuela de Rambo promete convertirse en uno de los proyectos más comentados dentro del género en los próximos años, al presentar una nueva mirada sobre los orígenes de un personaje que marcó a toda una generación de espectadores.

