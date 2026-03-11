Nuevo deslizamiento de tierra vuelve a cerrar la antigua vía a Nayón

La vía nuevamente está cerrada por el deslizamiento de tierra

Se retiró aproximadamente 300 metros cúbicos de escombros en la antigua vía a Nayón.

Las intensas lluvias que se registran en Quito provocaron la tarde de este 11 de marzo de 2026 un nuevo deslizamiento de tierra en la antigua vía a Nayón, lo que obligó a cerrar nuevamente esta conexión vial pocos días después de que fuera rehabilitada tras un evento similar.

La Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) informó que el desprendimiento de material se produjo en otro tramo de esta carretera, afectando la circulación y generando riesgos para los conductores.

De acuerdo con la entidad municipal, equipos técnicos se encuentran en el lugar ejecutando trabajos de limpieza y estabilización. Las labores incluyen el retiro de aproximadamente 300 metros cúbicos de escombros, así como el corte y remoción de árboles que se precipitaron sobre la calzada tras el deslizamiento.

Una vez que concluyan estas tareas, personal especializado realizará una evaluación técnica del estado del talud en el sector. El objetivo es determinar si existen riesgos adicionales y definir las acciones necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios antes de reabrir la vía.

Mientras se desarrollan los trabajos, la vía permanece cerrada al tránsito vehicular.

Rutas alternas por el cierre

Ante esta situación, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) recomendó a los conductores utilizar rutas alternas para movilizarse entre Quito y los valles. Entre las opciones sugeridas están:

Av. venida Simón Bolívar

Avenida Eloy Alfaro

Avenida De las Palmeras

Desde el valle de Tumbaco también se puede utilizar la vía Tanda

Este es el segundo incidente registrado en menos de dos semanas en la misma vía.

Filtraciones de agua que debilitaron la estructura

El pasado 27 de febrero se produjo otro deslizamiento que obligó al cierre total de la vía. En ese momento, los reportes técnicos señalaron que el problema se originó por la falla estructural de una pantalla de hormigón instalada en 2019 como parte del sistema de protección del talud.

Según los informes, las lluvias intensas provocaron filtraciones de agua que debilitaron progresivamente la estructura de contención. La acumulación de agua detrás de la pantalla generó presión sobre el sistema hasta provocar su colapso.

Como consecuencia, grandes cantidades de tierra y material rocoso cayeron sobre la calzada, lo que obligó a suspender la circulación vehicular de manera inmediata por razones de seguridad.

Tras varias jornadas de trabajos de limpieza y evaluación, la vía fue reabierta el 8 de marzo. Sin embargo, por el nuevo deslizamiento, en otro tramo cercano al primero, obligó al cierre de la vía.

Las autoridades municipales no han precisado aún cuándo se restablecerá el tránsito en este tramo, ya que la reapertura dependerá de los resultados de la evaluación técnica y de las condiciones de seguridad en la zona.

