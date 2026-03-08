Habilitan tránsito en la vía a Nayón; restricción se mantiene para vehículos pesados

La antigua vía a Nayón estuvo cerrada desde el 27 de febrero

Con maquinaria pesada se retiró los escombros en la antigua vía a Nayón.

Luego de nueve días de cierre por un deslizamiento de tierra, la antigua vía a Nayón volvió a habilitarse este 8 de marzo de 2026 para la circulación vehicular en Quito.

La reapertura se da después de que equipos municipales ejecutaran trabajos de mitigación en el talud para disminuir el riesgo de nuevos desprendimientos.

Las labores realizadas en la zona incluyeron el retiro de material inestable, limpieza de escombros y otras acciones orientadas a estabilizar el terreno. Con estas intervenciones, las autoridades consideran que existen condiciones para permitir nuevamente el paso de vehículos livianos por este tramo.

Sin embargo, la restricción para transporte pesado se mantiene tanto en la antigua vía a Nayón como en la calle N44B, que conduce a varios conjuntos residenciales ubicados en la parte alta del talud. La medida busca evitar una sobrecarga que pueda afectar la estabilidad del área, según la Secretaría de Movilidad.

Mientras se normaliza el tránsito, personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito continúa en el sector para ordenar la circulación y orientar a los conductores.

A pesar de la reapertura, las autoridades mantienen monitoreo permanente del talud, con equipos de emergencia que permanecen operativos las 24 horas. En paralelo, avanzan los estudios técnicos que permitirán definir una solución definitiva para la estabilización del sector.

¿Qué provocó el deslizamiento?

El deslizamiento que obligó al cierre de la vía ocurrió el 27 de febrero, a la altura de la Universidad de Las Américas. De acuerdo con reportes técnicos, el problema se originó por la falla estructural de una pantalla de hormigón instalada en 2019 como parte del sistema de protección del talud.

Las intensas lluvias registradas en la ciudad provocaron filtraciones de agua que debilitaron progresivamente la estructura hasta que colapsó. La acumulación de agua detrás de la pantalla generó presión sobre el sistema de contención y terminó provocando la caída de material hacia la calzada, lo que obligó a cerrar la vía de forma inmediata por seguridad.

Aunque el paso ya fue restablecido, las autoridades recomiendan considerar rutas alternas como la avenida Simón Bolívar, De las Azucenas, De los Granados, Eloy Alfaro, De las Palmeras, además de la avenida Oswaldo Guayasamín y la Ruta Viva, especialmente en horas de mayor tráfico.

