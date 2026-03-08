Clausuran bares y discotecas en operativos en el norte y sur de Quito

Se encontró a menores de edad. Uno de ellos en estado inconsciente

La Policía y Fuerzas Armadas también participaron en los operativos.

Los operativos de control realizados el fin de semana en bares, discotecas y night clubs del norte y sur de Quito dejaron clausuras, sanciones y el hallazgo de menores de edad en un establecimiento clandestino.

Te invitamos a leer: Se habilita por horas el carril central del túnel Guayasamín para aliviar el tráfico

Uno de los controles se desarrolló la noche del sábado 7 y la madrugada del domingo 8 de marzo de 2026, cuando entidades municipales inspeccionaron locales para verificar permisos de funcionamiento, condiciones de seguridad y el uso del espacio público.

Multitudinaria marcha por el 8M llegó al Centro de Quito exigiendo justicia Leer más

Durante la intervención se detectó la presencia de menores en un local que operaba sin autorización, lo que derivó en la clausura de discotecas. Además, las autoridades retiraron y destruyeron alcohol sin registro sanitario y tabacos de contrabando.

En ese mismo operativo se identificó un establecimiento que funcionaba de manera clandestina como espacio para contratación de eventos.

En el sitio se encontraban seis menores de edad. Uno de ellos fue hallado inconsciente, por lo que se activaron los protocolos de atención y el caso fue puesto en conocimiento de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen), encargada de su protección y seguimiento, detalló el Municipio.

10 negocios intervenidos

Los controles también se extendieron al norte de la ciudad. En Calderón se ejecutó un macrooperativo en sectores como el Bicentenario y Carapungo, donde se intervinieron 10 locales comerciales, entre bares, licorerías y discotecas.

🚓 #ControlenQuito |Macrooperativo de control en bares, discotecas y night clubs en Quitumbe y Calderón.



El @MunicipioQuito, junto a @PoliciaEcZona9 y @FFAAECUADOR, ejecutó controles para verificar permisos, prevenir riesgos y fortalecer el orden en espacios de diversión… pic.twitter.com/kTOcm73BJ5 — Secretaría de Seguridad y Gestión de Riesgos Quito (@SeguridadeQuito) March 8, 2026

Como resultado de estas acciones, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) inició cuatro procesos administrativos sancionatorios contra establecimientos que operaban sin la Licencia Única de Actividad Económica (LUAE). También se levantaron tres actos administrativos contra personas que consumían alcohol en la vía pública.

RELACIONADAS Cuestionan ejecución presupuestaria y las acciones para la seguridad en Quito

De acuerdo con las autoridades, este tipo de operativos se coordinan desde la Secretaría de Seguridad y Gestión de Riesgos de Quito y se realizan de forma periódica en sectores priorizados por la Policía Nacional del Ecuador y el Observatorio Metropolitano de Seguridad, con el objetivo de controlar actividades irregulares y reforzar la seguridad en zonas de vida nocturna.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!