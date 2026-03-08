Se habilita por horas el carril central del túnel Guayasamín para aliviar el tráfico

El carril central del túnel Guayasamín será habilitado con horarios definidos

De 20:00 a 06:30 se mantendrá un carril de subida y uno de bajada en el túnel Guayasamín.

Desde este lunes 9 de marzo de 2026, quienes se movilizan entre el valle de Tumbaco y el hipercentro de Quito encontrarán un cambio en la circulación del túnel Guayasamín.

Te invitamos a leer: Contraflujo en el túnel Guayasamín se amplía en la tarde: conoce el horario

El carril central de esta conexión vial será habilitado con horarios definidos, una medida que busca reducir los cuellos de botella que a diario se forman en el sector.

Multitudinaria marcha por el 8M llegó al Centro de Quito exigiendo justicia Leer más

Según la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), la decisión llega después de dos meses de análisis sobre carga vehicular, horas pico y siniestralidad. También responde a una queja recurrente de conductores: el caos que se generaba cuando terminaba el contraflujo matutino.

“Cuando termina el contraflujo a las 08:30, dos carriles se convertían en uno y eso generaba conflictos entre conductores. Con esta medida atendemos un pedido ciudadano y facilitamos la movilidad”, explicó Washington Martínez, director de la AMT.

¿Cómo funcionará el carril central?

La nueva organización establece que el carril central operará todos los días, pero con sentido de circulación variable según la hora:

De 06:30 a 12:00: subida, desde los valles hacia Quito

De 12:00 a 20:00: bajada, desde Quito hacia los valles

20:00 a 06:30: un carril para cada sentido, por seguridad

La medida también aplicará los fines de semana. Aunque el flujo vehicular disminuye, las cifras sson altas: los sábados se registran en promedio 16.000 vehículos subiendo por el túnel y los domingos unos 12.000.

Contraflujos se mantienen

La reorganización no modifica los contraflujos ya existentes. Estos seguirán operando en los horarios habituales:

Mañana: de 07:00 a 08:30, con tres carriles hacia Quito

Tarde: de 16:00 a 19:30, con tres carriles hacia los valles

Para evitar que el tráfico se trabe en los accesos al túnel, la AMT desplegará agentes en varios cruces estratégicos del norte de la ciudad. Entre ellos:

6 de Diciembre y Eloy Alfaro, Plaza Argentina (6 de Diciembre y Shyris), Shyris y Eloy Alfaro, Diego de Almagro y República y el sector de la conexión con la avenida 6 de Diciembre.

Según los conteos municipales, alrededor de 20.000 vehículos ingresan cada día a Quito desde los valles por el túnel durante la semana laboral. En la tarde, cuando el flujo se invierte, hasta 24.000 autos salen del hipercentro hacia zonas como Tumbaco, la avenida Simón Bolívar y el valle de Los Chillos.

Las autoridades esperan que la redistribución de carriles reduzca los tiempos de viaje en uno de los puntos más críticos de movilidad de la ciudad.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!