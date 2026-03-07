Lluvias en Quito causan inundaciones, deslizamientos y colapso de casa patrimonial

En total, los equipos municipales atendieron 11 emergencias en distintos puntos de la ciudad

Las intensas lluvias registradas el 6 de marzo de 2026 provocaron varias emergencias en distintos sectores de Quito. Inundaciones, deslizamientos de tierra y el colapso parcial de una edificación patrimonial obligaron a movilizar a equipos de respuesta en al menos 11 incidentes.

Las emergencias fueron atendidas por personal del Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ), junto con agentes de tránsito y equipos municipales que desplegaron maquinaria y personal para retirar escombros, evacuar agua acumulada, limpiar sumideros y controlar la circulación vehicular en los puntos afectados.

De acuerdo con el balance del Municipio de Quito, siete de las emergencias correspondieron a inundaciones, dos a movimientos en masa y dos al colapso de estructuras.

Rescate en el río Machángara

Uno de los incidentes ocurrió en el río Machángara, en el sector de Monjas–Orquídeas. Allí, dos operadores de maquinaria pesada que realizaban trabajos de estabilización del talud quedaron atrapados debido al aumento del caudal provocado por las lluvias.

Un equipo especializado en rescate en aguas rápidas acudió al lugar y logró evacuarlos de forma segura hasta la orilla. Los trabajadores recibieron atención paramédica en el sitio y se encontraban estables.

Deslizamientos y escombros en varias zonas

Las precipitaciones también provocaron deslizamientos de tierra, caída de muros y arrastre de material hacia las vías en varios sectores de la ciudad. Entre los puntos afectados están:

San Sebastián – Antonio Tejada

El Panecillo, calle Aymerich

Luluncoto – Leonardo Chiriboga, calle Larrea y Calixto

Sector Cumandá, en la intersección de la avenida 24 de Mayo y Santa Cruz

Otro deslizamiento se registró en la avenida Simón Bolívar, en sentido norte–sur, a la altura de la Ruta Viva. En Cumandá, además, el colapso del alcantarillado provocó acumulación de agua en la vía, generando una inundación en el sector.

Afectación a una edificación patrimonial

Las lluvias también causaron daños en el Centro Histórico. En el barrio de San Marcos colapsó la pared de una edificación patrimonial, lo que obligó a restringir el área mientras se evaluaban los daños y se retiraban los escombros.

Recomendaciones ante las lluvias

Con el incremento de precipitaciones en la ciudad, las autoridades recomiendan no arrojar basura ni escombros en calles, quebradas o alcantarillas, revisar los sistemas de drenaje en las viviendas y reportar cualquier situación de riesgo para evitar nuevas emergencias.

