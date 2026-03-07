Damián Larco: "No es un hecho menor ni un trámite más" tras salida del juez Serrano

El Consejo de la Judicatura aprobó la dimisión del magistrado que denunció intimidaciones por su trabajo judicial

Damián Larco intervino en la sesión donde se aceptó la renuncia del juez Carlos Serrano.

Tras la aceptación de la renuncia del juez Carlos Serrano por parte del pleno del Consejo de la Judicatura, el presidente del organismo, Damián Larco, explicó que la salida del magistrado de la Unidad Especializada para el juzgamiento de delitos de corrupción y crimen organizado ocurre en un contexto delicado para el sistema judicial ecuatoriano. Según detalló, Serrano había denunciado amenazas relacionadas con el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.

Larco sostuvo que este tipo de situaciones afectan directamente la independencia judicial y la confianza ciudadana en el sistema de justicia. “La renuncia del juez Carlos Serrano no es un hecho menor ni un trámite administrativo más. Se produce en un contexto particularmente grave para la función judicial”, afirmó.

Renuncia del juez Carlos Serrano ocurre tras denuncias de amenazas

El titular del Consejo de la Judicatura señaló que ningún funcionario del sistema de justicia debería ejercer su labor bajo intimidación. En ese sentido, advirtió que el Estado debe tomar con seriedad los riesgos que enfrentan jueces y fiscales en casos vinculados con crimen organizado.

“Ningún juez, ningún fiscal, ningún servidor judicial puede desempeñar su labor bajo intimidación, presión o amenaza provenientes de quienes pretenden interferir en la correcta administración de justicia”, dijo Larco durante la sesión del pleno.

También remarcó que la independencia judicial no es un principio abstracto. “Es una condición indispensable para que el estado de derecho funcione y para que la ciudadanía tenga confianza en sus instituciones”, agregó.

Damián Larco habla de ofrecimientos para que el juez continúe

Durante su intervención, Larco reveló que desde el Consejo de la Judicatura se intentó que Serrano continúe en el cargo pese a las amenazas. Según indicó, incluso se plantearon medidas de seguridad institucional para garantizar su trabajo.

“Esta decisión se produce a pesar de los ofrecimientos que le hemos realizado desde esta institución y a manera personal para que continúe desempeñando su cargo, así como de nuestra disposición para brindarle todas las medidas de seguridad necesarias para garantizar el ejercicio de su labor jurisdiccional”, expresó.

Sin embargo, explicó que el juez decidió apartarse del cargo por motivos personales y profesionales. “Comprendemos, tal como él mismo lo ha manifestado, que su decisión responde a consideraciones de carácter personal y al propósito de emprender nuevas metas en el ámbito profesional”, sostuvo.

Judicatura promete respaldo a jueces que enfrenten crimen organizado

Larco aseguró que la institución reforzará las acciones para proteger a los operadores de justicia que conocen casos sensibles. Señaló que se trabajará con otras entidades del Estado para fortalecer los mecanismos de seguridad.

“Los jueces que actúen con integridad, con valentía y en estricto apego a la ley tendrán todo el respaldo de este Consejo de la Judicatura. No estarán solos”, afirmó durante la sesión.

También advirtió que habrá sanciones para funcionarios judiciales que se aparten de la ley o colaboren con estructuras delictivas. Según dijo, quienes traicionen la confianza pública enfrentarán procesos disciplinarios y acciones legales.

Al cerrar su intervención, el presidente de la Judicatura defendió la necesidad de garantizar independencia en el sistema judicial. “Al país le decimos con absoluta claridad: la justicia no puede ni debe ser intimidada”, concluyó antes de emitir su voto favorable a la aceptación de la renuncia.

