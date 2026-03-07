Noboa dice que "el tiempo se ha acabado" para las mafias, tras cumbre con Trump

Daniel Noboa asistió a la firma de la nueva coalición militar que firmó Donald Trump, durante la cumbre 'Escudo de las Américas'.

"El tiempo se les ha acabado a las mafias", fue la advertencia que lanzó el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, a lo grupos criminales, luego de asistir a la firma del acuerdo de Donald Trump para conformar una "coalición militar" entre Estados Unidos y Latinoamérica. El documento fue suscrito por el primer mandatario norteamericano durante la cumbre 'Escudo de las Américas', de este 7 de marzo de 2026.

Minutos después de ser recibido por Trump y de presenciar la suscripción de ese acuerdo, Noboa escribió en su cuenta de X que "durante demasiado tiempo las mafias creyeron que América era su territorio. Que podían cruzar fronteras, mover droga, armas y violencia sin consecuencias". Sin embargo, consideró que el acuerdo elaborado por Trump pondrá fin a esas operaciones.

Trump ofreció lanzar misiles contra carteles

El mensaje de Noboa habló de poner fin a los grupos delincuenciales transnacionales en la misma línea de Trump, quien aseguró que trabajará con los países que integran el acuerdo.

"Los vamos a ayudar contra carteles sedientos de sangre que imponen su voluntad a través de asesinatos, torturas, extorsiones, narcotráfico y sobornos, que les ponen en peligro. Vamos a trabajar con ustedes para hacer lo que tengamos que hacer, utilizaremos misiles si es lo que ustedes quieren ver eso, son misiles bastantes precisos. Así se pondrá final al cartel", manifestó Trump en su discurso por la firma del documento.

— Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) March 7, 2026

El encuentro del presidente ecuatoriano se dio en el marco de la reunión que Trump tuvo con los mandatarios de 13 países que están "comprometidos con la libertad, la seguridad y la prosperidad de nuestro hemisferio", manifestó por su parte Marco Rubio, secretario de Estados Unidos.

Los invitados de Trump

Además de Noboa, los presidentes que asisten a la cumbre son Javier Milei, de Argentina; Rodrigo Paz, de Bolivia; Rodrigo Chávez, de Costa Rica; Luis Abinader, de República Dominicana; Nayib Bukele, de El Salvador; Irfaan Ali, de Guayana; Nasry 'Tito'0 Asfura, de Honducras; José Raúl Mulino, de Panamá; Santiago Peña, de Paraguay; Kamla Persad-Bissessar, de Trinidad y Tobago.

Junto a su mensaje, Noboa publicó tres fotos en donde aparece con Trump y luego con los demás homólgos de Latinoamérica y el Caribe.

Los ausentes de la cumbre fueron México, Venezuela, Brasil y Cuba, países a los que Estados Unidos considera como países progresistas.

