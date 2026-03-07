Triple A: Fiscalía pide prisión preventiva para Aquiles Álvarez

Según Fiscalía, Álvarez no portaba el grillete y pide que el Tribunal emita la orden de prisión por supuesto riesgo procesal

El abogado de Aquiles Álvarez negó que el alcalde de Guayaquil haya manipulado el grillete electrónico, como aseveró la Fiscalía.

La Fiscalía solicitó al Tribunal que lleva el caso Triple A que imponga la prisión preventiva en contra del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, por el incumplimiento de la medida cautelar dictada inicialmente, al considerar que el funcionario no portaba el grillete electrónico. La petición se expuso antes de la instalación de la audiencia de juicio de este 7 de marzo de 2026.

Según la Fiscalía, un parte policial informó que Álvarez no llevaba el dispositivo de vigilancia, en el momento en el que se ejecutó el allanamiento en por el caso Goleada, cuya intervención se realizó el pasado 10 de febrero.

Para sostener su petición, el Ministerio Público señaló que se habrían registrado 2.769 alertas de retiro y desconexión del grillete electrónico. Sin embargo, el abogado del alcalde, Ramiro García, manifestó que los reportes policiales "no constituyen indicio" y que esos documentos eran contrarios a los informes del Servicio Nacional de Atención a Privados de la Libertad (SNAI) que la misma Fiscalía aportó.

García negó la aseveración de la Fiscalía y manifestó que su defendido "jamás manipuló el grillete electrónico".

Además de los partes policiales, la entidad investigadora manifestó que existen "riesgos procesales" que podrían afectar al caso. La afirmación también ha sido refutada por García, quien ha indicado que el alcalde sí ha acudido ante la autoridad durante las presentaciones periódicas.

Petición antes del juicio

La revisión de la medida cautelar de Álvarez y de otros dos procesados en este caso se discute antes de que se desarrolle la audiencia de juicio en el caso en el que la Fiscalía investiga a Álvarez y 21 personas más, entre naturales y jurídicas (empresas), por su supuesta participación en el delito de comercialización ilegal de combustibles.

#AHORA | #CasoTripleA: previo a la instalación de la audiencia de juicio, Tribunal resolverá pedidos de revisión de medidas cautelares presentados por las defensas de 2 procesados y por #FiscalíaEc, con relación al procesado Aquiles A., quien habría incumplido la medida impuesta. pic.twitter.com/6EGVGMCAXV — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) March 7, 2026

El abogado García indicó, además, que durante la cita en el Complejo Judicial Norte de Quito, la Fiscalía habría solicitado que el Tribunal tome en cuenta la evidencia sin cadena de custodia y sin haberse periciado. La petición fue impugnada por la defensa y el requerimiento no prosperó.

Ahora, el Tribunal, integrado por Jorge Sánchez Pico (ponente), Clara Soria Carpio y Víctor Barahona Cunalata, deberá decidir si acogen el pedido de la Fiscalía y cambia las medidas cautelares o no.

Álvarez actualmente está detenido en la cárcel de Cotopaxi, luego de que el juez del caso Goleada dispuso la orden de prisión en su contra.

