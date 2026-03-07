Caso Triple A: Tribunal definirá si mantiene medidas cautelares de Álvarez

Fiscalía informó que los jueces deberán resolver si mantienen el grillete electrónico para Álvarez antes de iniciar el juicio

La audiencia de juicio del caso Triple A se instaló la mañana de este 7 de marzo en el Complejo Judicial Norte de Quito.

La audiencia del juicio del caso Triple A se instaló desde aproximadamente las 09:00 de este sábado 7 de marzo de 2026 en el Complejo Judicial Norte de Quito. Durante la diligencia, la Fiscalía expondrá los elementos en contra de los 22 procesados, entre los cuales se encuentra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quienes están investigados por el presunto cometimiento del delito de comercialización ilegal de combustibles.

La Fiscalía informó que antes de iniciar con la audiencia, el Tribunal deberá resolver si mantiene o no las medidas cautelares para Álvarez, ya que "habría incumplido" el porte del grillete electrónico, según notaron los agentes fiscales días atrás, cuando realizaron los allanamientos en el caso Goleada.

El Tribunal, integrado por Jorge Sánchez Pico (ponente) Clara Soria Carpio y Víctor Barahona Cunalata, deberán decidir si acogen el pedido de la Fiscalía en torno a Álvarez y también las solicitudes de revisión de esas medidas que presentaron los abogados defensores de otros dos procesados.

Los funcionarios del Ministerio Público trasladaron al Complejo Judicial los documentos del caso. También acudió el abogado de Álvarez, Ramiro García, quien señaló que llegó a la sala designada para el inicio del proceso penal.

Álvarez enfrenta otro caso

Álvarez se encuentra actualmente detenido en la cárcel de Cotopaxi, luego de que el juez que conoce el caso Goleada dispuso la prisión preventiva en contra de él, dos de sus hermanos y otros procesados, a quienes la Fiscalía los investiga por el supuesto cometimiento de los delitos de delincuencia organizada, lavado de activos y defraudación tributaria.

