Lluvias en Ecuador: Así estará el clima en Guayaquil y el Litoral este 7 de marzo

El día comenzó con lluvias ligeras en sectores como Urdesa, Bellavista y vía a la costa

Durante las lluvias se recomienda circular con precaución para evitar siniestros viales.

La jornada de este sábado 7 de marzo comenzó con lluvia en sectores sobre todo del norte de Guayaquil. Se prevé que durante todo el día haya precipitaciones.

"Lluvias ligeras y tormentas aisladas se presentan vía a la costa, noroeste de Guayaquil, sur de Santa Elena, entre Santo Domingo y Los Ríos, y centro de Bolívar. Se espera que disminuyan pronto. Luego (habrá) sol en varias zonas del país", indicó el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) en su cuenta de la red social X.

La entidad pronosticó que la jornada será de "lluvias y tormentas en el Litoral y la Amazonía. En la región Interandina, cielo variable con precipitaciones dispersas, y en la región Insular, condiciones parcialmente nubladas con lluvias ocasionales".

Así se prevé el clima en las principales ciudades de Ecuador:

Esmeraldas: Parcialmente nublado (mañana), lluvias dispersas (tarde) y nublado (noche)

Parcialmente nublado (mañana), lluvias dispersas (tarde) y nublado (noche) Manta: Parcialmente nublado (mañana y tarde) y nublado (noche)

Parcialmente nublado (mañana y tarde) y nublado (noche) Guayaquil: Lluvias (mañana, tarde y noche)

Lluvias (mañana, tarde y noche) Salinas: Nublado (mañana, tarde y noche)

Nublado (mañana, tarde y noche) Quito: Parcialmente nublado (mañana) y tormentas (tarde y noche)

Parcialmente nublado (mañana) y tormentas (tarde y noche) Ambato: Nublado (mañana), lluvias (tarde) y llovizna (noche)

Nublado (mañana), lluvias (tarde) y llovizna (noche) Riobamba: Nublado (mañana, tarde y noche)

Nublado (mañana, tarde y noche) Cuenca: Nublado (mañana, tarde y noche)

Nublado (mañana, tarde y noche) Loja: Nublado y lloviznas (mañana, tarde y noche)

Nublado y lloviznas (mañana, tarde y noche) Nueva Loja (Lago Agrio): Nublado y lluvias (mañana, tarde y noche)

(Lago Agrio): Nublado y lluvias (mañana, tarde y noche) Macas: Nublado (mañana y noche) y lluvias (tarde)

Nublado (mañana y noche) y lluvias (tarde) San Cristóbal: Parcialmente nublado (mañana), lluvias (tarde) y nublado (noche)

#PronósticoNacionalEC | Sábado 07 de marzo: Se prevén lluvias y tormentas en el Litoral y la Amazonía. En la región Interandina, cielo variable con precipitaciones dispersas, y en la región Insular, condiciones parcialmente nubladas con lluvias ocasionales. pic.twitter.com/rNO2Mm4OqW — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) March 7, 2026

Siniestro con calzada mojada en la Perimetral

Lluvias en Daule: esto pasó en un centro comercial de La Aurora Leer más

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) informó en la red X, a las 09:59, de varias vías del norte de Guayaquil en las que había calzada mojada.

Se trató de las avenidas Kennedy (ingreso a Urdesa), José María Velasco Ibarra (Bellavista), Francisco de Orellana y vía Perimetral.

En esta última se registró un siniestro vial cerca de las 08:44, en el que estuvieron involucrados un automóvil y una furgoneta, según informó la ATM.

