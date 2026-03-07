Lluvias en Ecuador: Así estará el clima en Guayaquil y el Litoral este 7 de marzo
El día comenzó con lluvias ligeras en sectores como Urdesa, Bellavista y vía a la costa
La jornada de este sábado 7 de marzo comenzó con lluvia en sectores sobre todo del norte de Guayaquil. Se prevé que durante todo el día haya precipitaciones.
"Lluvias ligeras y tormentas aisladas se presentan vía a la costa, noroeste de Guayaquil, sur de Santa Elena, entre Santo Domingo y Los Ríos, y centro de Bolívar. Se espera que disminuyan pronto. Luego (habrá) sol en varias zonas del país", indicó el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) en su cuenta de la red social X.
La entidad pronosticó que la jornada será de "lluvias y tormentas en el Litoral y la Amazonía. En la región Interandina, cielo variable con precipitaciones dispersas, y en la región Insular, condiciones parcialmente nubladas con lluvias ocasionales".
Así se prevé el clima en las principales ciudades de Ecuador:
- Esmeraldas: Parcialmente nublado (mañana), lluvias dispersas (tarde) y nublado (noche)
- Manta: Parcialmente nublado (mañana y tarde) y nublado (noche)
- Guayaquil: Lluvias (mañana, tarde y noche)
- Salinas: Nublado (mañana, tarde y noche)
- Quito: Parcialmente nublado (mañana) y tormentas (tarde y noche)
- Ambato: Nublado (mañana), lluvias (tarde) y llovizna (noche)
- Riobamba: Nublado (mañana, tarde y noche)
- Cuenca: Nublado (mañana, tarde y noche)
- Loja: Nublado y lloviznas (mañana, tarde y noche)
- Nueva Loja (Lago Agrio): Nublado y lluvias (mañana, tarde y noche)
- Macas: Nublado (mañana y noche) y lluvias (tarde)
- San Cristóbal: Parcialmente nublado (mañana), lluvias (tarde) y nublado (noche)
#PronósticoNacionalEC | Sábado 07 de marzo: Se prevén lluvias y tormentas en el Litoral y la Amazonía. En la región Interandina, cielo variable con precipitaciones dispersas, y en la región Insular, condiciones parcialmente nubladas con lluvias ocasionales. pic.twitter.com/rNO2Mm4OqW— INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) March 7, 2026
Siniestro con calzada mojada en la Perimetral
La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) informó en la red X, a las 09:59, de varias vías del norte de Guayaquil en las que había calzada mojada.
Se trató de las avenidas Kennedy (ingreso a Urdesa), José María Velasco Ibarra (Bellavista), Francisco de Orellana y vía Perimetral.
En esta última se registró un siniestro vial cerca de las 08:44, en el que estuvieron involucrados un automóvil y una furgoneta, según informó la ATM.
