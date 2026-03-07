Expreso
  Guayaquil

tránsito durante lluvia en Guayaquil
Durante las lluvias se recomienda circular con precaución para evitar siniestros viales.CHRISTIAN VINUEZA

Lluvias en Ecuador: Así estará el clima en Guayaquil y el Litoral este 7 de marzo

El día comenzó con lluvias ligeras en sectores como Urdesa, Bellavista y vía a la costa

La jornada de este sábado 7 de marzo comenzó con lluvia en sectores sobre todo del norte de Guayaquil. Se prevé que durante todo el día haya precipitaciones.

"Lluvias ligeras y tormentas aisladas se presentan vía a la costa, noroeste de Guayaquil, sur de Santa Elena, entre Santo Domingo y Los Ríos, y centro de Bolívar. Se espera que disminuyan pronto. Luego (habrá) sol en varias zonas del país", indicó el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) en su cuenta de la red social X.

La entidad pronosticó que la jornada será de "lluvias y tormentas en el Litoral y la Amazonía. En la región Interandina, cielo variable con precipitaciones dispersas, y en la región Insular, condiciones parcialmente nubladas con lluvias ocasionales".

Así se prevé el clima en las principales ciudades de Ecuador:

  • Esmeraldas: Parcialmente nublado (mañana), lluvias dispersas (tarde) y nublado (noche)
  • Manta: Parcialmente nublado (mañana y tarde) y nublado (noche)
  • Guayaquil: Lluvias (mañana, tarde y noche)
  • Salinas: Nublado (mañana, tarde y noche)
  • Quito: Parcialmente nublado (mañana) y tormentas (tarde y noche)
  • Ambato: Nublado (mañana), lluvias (tarde) y llovizna (noche)
  • Riobamba: Nublado (mañana, tarde y noche)
  • Cuenca: Nublado (mañana, tarde y noche)
  • Loja: Nublado y lloviznas (mañana, tarde y noche)
  • Nueva Loja (Lago Agrio): Nublado y lluvias (mañana, tarde y noche)
  • Macas: Nublado (mañana y noche) y lluvias (tarde)
  • San Cristóbal: Parcialmente nublado (mañana), lluvias (tarde) y nublado (noche)
Siniestro con calzada mojada en la Perimetral

construcción de urbanizaciones en La Aurora

Lluvias en Daule: esto pasó en un centro comercial de La Aurora

Leer más

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) informó en la red X, a las 09:59, de varias vías del norte de Guayaquil en las que había calzada mojada.

Se trató de las avenidas Kennedy (ingreso a Urdesa), José María Velasco Ibarra (Bellavista), Francisco de Orellana y vía Perimetral.

En esta última se registró un siniestro vial cerca de las 08:44, en el que estuvieron involucrados un automóvil y una furgoneta, según informó la ATM.

