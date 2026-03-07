Consejo de la Judicatura acepta la renuncia del juez Carlos Serrano en Quito

El Consejo de la Judicatura aceptó la renuncia del juez Carlos Serrano, quien integraba el tribunal especializado en corrupción y crimen organizado en Quito.

El Consejo de la Judicatura resolvió aceptar la renuncia del juez Carlos Serrano, quien se desempeñaba en el Tribunal de Garantías Penales Especializado para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado en el Distrito Metropolitano de Quito. La decisión se trató en una sesión extraordinaria convocada para este 7 de marzo de 2026.

La convocatoria fue realizada por el presidente del organismo, Damián Larco Guamán, quien dispuso reunir al pleno del Consejo para analizar el pedido presentado por el magistrado. La reunión se realizó bajo modalidad telemática y contó con la participación de los vocales del organismo.

En el orden del día se incluyó un punto específico para revisar la dimisión. El documento oficial señala que el pleno debía analizar y resolver la solicitud presentada por el juez dentro de la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo.

En un primer informe se señalaba que Carlos Serrano mantenía seis causas pendientes mientras Mario Godoy estaba al frente del Consejo de la Judicatura. Sin embargo, en una actualización posterior del proceso, ya con Damián Larco en la presidencia del organismo, durante la sesión se informó que esas observaciones habían sido "superadas", por lo que ya no existen procesos pendientes del magistrado dentro del Consejo.

Presiones en el caso Euro 2024 que marcaron la salida del juez

Carlos Serrano denunció haber recibido presiones por parte de Henry Gabibor, exdirector provincial del Consejo de la Judicatura en Pichincha, para que emitiera un fallo favorable a Jezdimir Serdan dentro del denominado caso Euro 2024. Este episodio terminó siendo clave dentro de las investigaciones administrativas que derivaron en la destitución del entonces presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, tras revelarse presuntas injerencias en decisiones judiciales.

El magistrado también informó que dejó de despachar desde el 17 de diciembre de 2025, argumentando que ya no contaba con condiciones de seguridad ni con garantías para ejercer su labor con independencia. Aunque presentó su renuncia voluntaria el 8 de diciembre de 2025, durante meses no recibió una respuesta formal del Consejo de la Judicatura, situación que lo mantuvo en un limbo administrativo mientras se definía su salida definitiva del cargo.

Juez Carlos Serrano respondió a Mario Godoy tras denunciar presiones en la Judicatura

El juez anticorrupción Carlos Serrano respondió el 5 de enero de 2026 a las declaraciones del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, realizadas durante una comparecencia telemática ante la Asamblea Nacional. El pronunciamiento del magistrado se dio luego de que el titular del organismo se refiriera públicamente al caso que involucraba denuncias de presuntas presiones dentro del sistema judicial.

Caso Triple A: qué investiga Petroecuador y por qué piden la salida del juez Leer más

“Después de la respuesta que ha dado la máxima autoridad del CJ por visibilizar un acto de corrupción, ¿ustedes creen que algún juez del país se va a arriesgar a denunciar presiones y a jugarse el pellejo?”, señaló Serrano. El magistrado afirmó que, tras hacer pública la denuncia, fue sometido a un fuerte escrutinio sobre su trabajo y que incluso se cuestionaron aspectos de su tiempo de despacho cuando no se encontraron irregularidades. “Una función judicial libre e independiente acoge a la víctima y le da respaldo, no la convierte en su enemigo”, enfatizó.

Serrano también explicó que decidió grabar a la persona que intentó presionarlo desde posiciones de poder para evitar quebrantar su juramento como juez, en relación con el intento de favorecer al narcotraficante serbio Jezdimir Srdan. Según dijo, esa decisión tuvo un alto costo personal. “Renuncié a mi tranquilidad para dar algo de paz a este país que tanto amo y, como respuesta, fui abandonado por el CJ”, afirmó, y agregó que deja el cargo “con la frente en alto y el corazón desecho”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE