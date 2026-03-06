Polémica en Quito por cargo municipal de la asambleísta Ledy Zúñiga

El concejal Fidel Chamba denunció ante la Contraloría que una legisladora tiene un cargo en el Cabildo, sin estar capacitada

La asambleísta Ledy Zúñiga (derecha) fue anteriormente ministra de Justicia. Hoy, el concejal Chamba la denuncia por un cargo municipal.

El concejal Fidel Chamba denunció que la asambleísta por Pichincha, Ledy Zúñiga, obtuvo el cargo de directora del Centro de Mediación y Negociación del Distrito Metropolitano de Quito a pesar de no acreditar formación ni experiencia en este ámbito.

Le invitamos a leer: Quito: Inconformidad por polígono de bares y discotecas en La Mariscal

Según un comunicado que el edil difundió a la prensa, la dirección de Talento Humano aprobó su designación sin antes verificar si Zúñiga, militante de las filas del movimiento Revolución Ciudadana, cumplía con "los requisitos legales obligatorios" y esto no sería "un simple error administrativo. Se trata de un hecho que podría configurar responsabilidades administrativas e incluso indicios de corrupción".

Denuncia por presunta designación irregular en el Municipio de Quito

EXPRESO pudo verificar que Chamba solicitó información sobre la designación de Zúñiga al menos en dos ocasiones: el 1 de agosto de 2025, en un oficio dirigido a Jaqueline Rodríguez, directora Metropolitana de Talento Humano y a Fausto Segovia, procurador Metropolitano. Otro documento dirigido a la nueva directora de Talento Humano, Verónica Reyes y al procurador, el 5 de enero pasado, en el que insistía en su pedido luego de que no obtuvo respuesta en 158 días.

En un video en su cuenta de TikTok, Chamba explica que fue Segovia quien solicitó que Zúñiga fuese vinculada en el cargo a partir del 14 de noviembre de 2023, en reemplazo de María Emilia Egas. "Talento Humano solo revisa el título y la identidad, pero no revisa experiencia en mediación y el título de mediadora. Es como que si tú quieres manejar y no sacas la licencia".

Propietarios de edificios cuestionan nueva norma de medidores de agua en Quito Leer más

En el video, que incluye imágenes de documentos, Chamba señala que la propia Zúñiga notificó al Consejo de la Judicatura su nombramiento para solicitar su inscripción. Desde allí le habrían notificado que ella no cumplía con los requisitos, pero "siguió trabajando" y con un sueldo de 3.000 dólares mensuales.

El cuadro de observaciones con el que respondió el Consejo de Judicatura menciona, entre otros puntos, que en trámite de registro como directora no se presentó la solicitud de habilitación de la postulante como mediadora, tampoco un certificado de observación de casos reales y menos un certificado de formación como mediadora, según manda el Instructivo de Registro y Funcionamiento de Centros de Mediación.

EXPRESO solicitó al Municipio de Quito un pronunciamiento sobre el tema e información sobre la supuesta designación de Zúñiga sin verificar su idoneidad, pero hasta el cierre de esta nota no obtuvo respuesta. Sin embargo, desde la Secretaría de Comunicación ofrecieron contestar "en la brevedad posible".

Zúñiga es abogada de profesión y fue ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos en el gobierno del expresidente Rafael Correa. Ella es, además, coidearia del alcalde de Quito, Pabel Muñoz.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.