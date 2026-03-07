Licencias ANT: Emisión y renovación no se habilitará; se amplió plazo para caducadas

Se había ofrecido este 9 de marzo como fecha para reprogramar turnos represados de licencias; regirán nuevas tarifas de 2026

Previo a la obtención de la licencia de conducir, los choferes y conductores deben rendir una prueba de conocimientos.

Habrá que esperar para obtener o renovar la licencia de conducir en Ecuador. La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) informó este sábado 7 de marzo de 2026 que aún no estará listo este servicio.

La entidad indicó, el pasado martes 3 de marzo, que desde este lunes 9 de marzo se preveía reactivar, entre otros, los servicios de "reprogramación de turnos represados para licencias de conducir".

La ANT indicó, este sábado 7 de marzo, que "este lunes 9 de marzo aún no estarán habilitados los trámites de actualización de datos ni la emisión de licencias de conducir (tanto por primera vez como renovaciones)".

"Estos procesos continúan en fases de pruebas técnicas y validación de requisitos, etapa que se prevé concluir hasta el viernes 13 de marzo", precisó la entidad en un comunicado publicado en sus redes.

Agencias de la ANT reabren sus puertas este 9 de marzo, excepto las de Mejía y Cayambe, en Pichincha

Trámites habilitados en la ANT

Con la habilitación del sistema tecnológico AXIS 4.0, la ANT ofrecerá desde este 9 de marzo, entre otros, los siguientes servicios:

Autorización de funcionamiento de las compañías de renta de vehículos

Autorización para funcionamiento de escuelas de capacitación o sucursales para conductores profesionales y no profesionales

Concesión del permiso de operación a personas jurídicas en la modalidad de transporte turístico

Emisión de permiso de uso de polarizados, láminas de seguridad y películas antisolares en vehículos de personas naturales por problemas de salud, por primera vez

Inscripción de baja vehicular por robo

Inscripción de desbloqueo para realizar transferencia de dominio de vehículo por compra-venta

Expedición de placas de identificación de vehículos para duplicado, cambio de servicio y/o reemplazos

Devolución de pagos indebidos o en exceso

¿Qué trámites aún no se ofrecerá en la ANT?

Entre los servicios que aún deberán esperar su reactivación en la ANT, entre otros, están los siguientes:

Emisión y renovación de licencia de conducir por primera vez profesional, tipo: A1, C, C1, D, E o G

tipo: A1, C, C1, D, E o G Emisión de licencia de conducir por primera vez no profesional, tipo: A, B y F

tipo: A, B y F Renovación de licencia de conducir no profesional , tipo: A, B o F

, tipo: A, B o F Emisión de permiso internacional para conductores

Emisión de certificado de historial de infracciones del vehículo

Emisión de Certificado Único Vehicular

Emisión de certificado de poseer vehículo

Exoneración de multas por calendarización a vehículo que se encuentra en taller mecánico y no se presenta a revisión técnica vehicular

Exoneración de multas por calendarización a vehículo que ha sido objeto de robo y posterior recuperado

#COMUNICADO 📄 | Continuamos trabajando para reactivarnos de manera segura.



Desde el lunes 9 de marzo se habilita más del 80% de los trámites en nuestras agencias a escala nacional, excepto Cayambe y Mejía, así como el sistema de matriculación para 127 GAD del país.



Para evitar… pic.twitter.com/4KiYExl6ol — ANT Ecuador (@ANT_ECUADOR) March 7, 2026

Regirán nuevas tarifas en la ANT

La vigencia y uso de las licencias de conducir, que hayan caducado hasta el 30 de enero de 2026, se prorrogó hasta el 30 de junio de 2026, indicó la ANT.

Otro anuncio fue el de entrada en vigencia del tarifario de 2026, aprobado en enero pasado.

Entre los nuevos costos está la emisión de licencia de conducir, por primera vez, no profesional (tipo A, B y F), que será de 68 dólares.

La emisión de certificados de información del conductor, de su historial de infracciones, de certificado único vehicular, y de poseer vehículo, costará $10, según se establece en la resolución OO1-DIR-2026-ANT.

