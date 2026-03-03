Paso a paso para la Revisión Técnica Vehicular en Guayaquil: lo que debes saber

Propietarios de vehículos deben cumplir anualmente con la revisión técnica en los centros del norte y sur de Guayaquil

La Revisión Técnica Vehicular es un requisito indispensable para circular en Guayaquil y garantizar la seguridad vial de peatones, conductores y pasajeros.

La Revisión Técnica Vehicular (RTV) es un trámite que los propietarios de vehículos realizan anualmente para garantizar que autos y motos estén en buen estado y así evitar siniestros viales.

Consiste en llevar el vehículo a los centros de RTV, en el norte y sur de Guayaquil, para que se le realice la revisión mecánica y se actualicen datos sobre el propietario, en caso de ser necesario.

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) informó, el 2 de marzo, que estaba suspendida temporalmente la emisión de turnos vía Internet, por lo que deberá acudir directamente.

Pasos para matricular mi vehículo

En el sitio web de la ATM se realiza el trámite en cinco pasos para cumplir con la revisión técnica vehicular obligatoria anual. CAPTURA DE PANTALLA

En el sitio web de la ATM solicitará la renovación del permiso de circulación y matrícula, por lo que deberá cancelar tres valores: matrícula, multas pendientes y tasa de RTV.

Existen hasta cuatro oportunidades para realizar la RTV con diferentes valores. Solamente en el segundo chequeo no se cobra. Hasta el 20 de cada mes podrá hacer el prechequeo gratuito.

Los valores establecidos por la ATM, para 2026, son:

Moto, tricimoto y plataforma: $18,03 (primera y cuarta revisión) y $9,02 (tercera revisión)

$18,03 (primera y cuarta revisión) y $9,02 (tercera revisión) Auto liviano particular: $29,87 (primera y cuarta) y $14,94 (tercera revisión)

$29,87 (primera y cuarta) y $14,94 (tercera revisión) Vehículos de alquiler y furgonetas de transporte escolar: $20,79 (primera y cuarta revisión) y $10,39 (tercera revisión)

$20,79 (primera y cuarta revisión) y $10,39 (tercera revisión) Taxis: $20,79 (primera y cuarta revisión) y $10,39 (tercera revisión)

$20,79 (primera y cuarta revisión) y $10,39 (tercera revisión) Buses y camiones de carga mediana: $40,79 (primera y cuarta revisión) y $20,41 (tercera revisión)

$40,79 (primera y cuarta revisión) y $20,41 (tercera revisión) Camiones de carga pesada: $48,64 (primera y cuarta revisión) y $24,33 (tercera revisión)

Recuerde que además se paga el impuesto a los vehículos, también conocido como de rodaje.

¿En qué mes debo matricular mi vehículo?

La RTV se rige según el último dígito de la placa de identificación del vehículo. Enero es para todos los números.

Febrero corresponde a los que terminan en 1. La ATM anunció que amplió hasta el 14 de marzo, sin recargo, el plazo para hacerlo en este 2026.

Los siguientes meses están distribuidos así: marzo (2), abril (3), mayo (4), junio (5), julio (6); agosto (7), septiembre (8), octubre (9) y noviembre (10).

En diciembre se recibe a quienes quedaron rezagados de los meses que correspondían.

El trámite de la RTV se hace en las oficinas del consorcio SGS – Revisiones Técnicas, ubicadas en el norte (junto a la troncal de Metrovía, Río Daule), en el sur (avenida 25 de Julio y Cacique Tomalá) y en la vía a Daule.

El horario de atención es de lunes a viernes, de 07:00 a 18:00, y sábados, de 07:00 a 13:00, según el sitio web de SGS.

