ATM Guayaquil: ¿Cómo se sustituyen las multas de tránsito por educación vial?

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) rehabilitó el sistema para canjear citaciones dispuestas por la ordenanza de 2019

En Guayaquil hay la posibilidad de que los conductores multados por infracciones de ordenanza municipal consigan una reducción del pago a cambio de un curso.

Luego de que la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) rehabilitó el sistema para canjear multas, los conductores pueden optar por esta alternativa, que incluye capacitación en educación vial.

"Las citaciones habilitadas para aplicar al beneficio de sustitución son aquellas especificadas en la ordenanza publicada en la Gaceta Oficial del 13 de junio de 2019", se menciona en la plataforma de la ATM.

Ahí debe ingresar para conocer qué multas puede canjear. Se inicia sesión con usuario y contraseña, escoge la opción Inscribir curso, y señala la modalidad: presencial o virtual.

Multas por exceso de velocidad no aplican para el canje

El curso presencial se hace en las oficinas de la ATM, ubicadas en el centro comercial Albán Borja, en el norte de Guayaquil. El sistema le permitirá tomar un turno.

"En caso de seleccionar la opción virtual el usuario debe leer y aceptar las condiciones establecidas en el acta de compromiso y cancelar el 25 % de la infracción, a excepción de las infracciones de invasión al carril de metrovía y bloqueo de intersección, para que se active su solicitud", se aclara en el sistema.

Luego de realizar la capacitación virtual, deberá obtener un turno para acudir a la Unidad Municipal Distrital, en parque Samanes, donde rendirá una evaluación, según indicó la ATM.

Ahí deberá llevar la cédula de identidad y el turno impreso, para rendir la prueba que avale que aprendió la importancia de no cometer este tipo de infracciones, luego de ver los videos.

Estas multas se canjean en Guayaquil

En la mencionada ordenanza se contemplan once sanciones que se pueden canjear por el curso de educación vial.

La sustitución se puede solicitar solo una vez al año. La evaluación se aprueba con una calificación mínima de 7 sobre 10.

La ATM aseguró que se ampliaría el plazo para quienes no pudieron canjear mientras duró el mantenimiento de la plataforma, entre los pasados 4 y 13 de diciembre.

El porcentaje de sustitución varía según las infracciones y el tiempo en el que cancele:

Canje del 100 %: Invadir el carril exclusivo de Metrovía y bloquear intersecciones

Sustitución del 75 %: Estacionarse en doble columna; detenerse o estacionarse en la calle Boyacá; buses que recogen pasajeros en lugares no permitidos; taxis que se detienen o estacionan fuera de parqueos autorizados; vehículos particulares que se estacionen en espacios autorizados para taxis; estacionar en zonas exclusivas para personas con discapacidad; vender comida en vehículos que se encuentran en la vía pública; invadir u obstaculizar paraderos o corredores viales; y no exhibir la placa del vehículo

Descuento del 50 %: Si paga hasta cinco días después de haberse notificado la multa

Rebaja de 20 %: Si cancela entre seis y 20 días después de notificarse la citación

