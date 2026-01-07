Barcelona vs Athletic: Alineaciones y dónde ver el juego por Supercopa España 2026

FC Barcelona y Athletic Club chocan este miércoles 7 de enero de 2026 en la semifinal de la Supercopa de España 2026

FC Barcelona es el campeón de la Supercopa de España.

El FC Barcelona se prepara para un nuevo desafío y ya tiene la mira puesta en la semifinal de la Supercopa de España 2026, donde enfrentará al siempre competitivo Athletic Club de Bilbao en la semifinal.

El conjunto azulgrana buscará un triunfo clave que le permita avanzar a la final y soñar con su primer título del 2026, además de defender la corona obtenida en la edición pasada de la competencia.

El partido entre FC Barcelona vs Athletic Club se disputará este miércoles 7 de enero de 2026, desde las 14:00 (hora de Ecuador), en el estadio Ciudad Deportiva del Rey Abdalá, ubicado en Yeda, Arabia Saudita.

Lamine Yamal será el líder del FC Barcelona. Archivo

Barcelona busca defender su título en la Supercopa de España 2026

El Barça, dirigido por Hansi Flick, llegará con lo mejor de su plantel disponible. Entre las principales figuras destacan el joven atacante Lamine Yamal, el experimentado goleador Robert Lewandowski y el talentoso mediocampista Pedri.

Además, una de las grandes novedades es el regreso del defensor Ronald Araujo, quien vuelve a la convocatoria tras superar problemas de salud mental que lo mantuvieron alejado en las últimas semanas.

No todo es positivo para los culés, ya que el club catalán contará con dos bajas sensibles. El volante Gavi y el defensa Andreas Christensen permanecen en Barcelona para continuar con sus respectivos procesos de recuperación por lesión.

Barcelona, campeón de la pasada edición, buscará reafirmar su dominio y demostrar que sigue siendo uno de los equipos más fuertes de España, ahora bajo el mando de Flick y con una mezcla de juventud y experiencia en su plantilla.

Alineación probable del FC Barcelona para la semifinal

Alineación de Barcelona: García, Koundé, Cubarsí, Martín, Baldé, De Jong, Pedri, Raphinha, Yamal y Lewandowski.

Athletic Club y sus principales figuras para enfrentar al Barça

Por su parte, Athletic Club, dirigido por Ernesto Valverde, también llega con aspiraciones altas.

Los leones confiarán en el desequilibrio de los hermanos Nico e Iñaki Williams, así como en la capacidad goleadora de Gorka Guruzeta, para intentar dar el golpe y eliminar al vigente campeón.

Sin embargo, el equipo vasco tendrá ausencias importantes: Yuri Berchiche, Aymeric Laporte y Beñat Prados no estarán disponibles por molestias físicas.

Athletic Club contará con los hermanos Iñaki y Nico Williams. EFE

Athletic Club y sus principales figuras para enfrentar al Barça

Alineación de Athletic Club: Simón, Gorosabel, Vivian, Paredes, Boiro, Ruiz Íñigo, Jauregizar, Sancet, I. Williams, N. Williams y Guruzeta.

¿Dónde ver EN VIVO la Supercopa de España 2026 en Ecuador?

Para los aficionados en Ecuador, la Supercopa de España 2026 se podrá seguir EN VIVO a través de El Canal del Fútbol, tanto en su señal de televisión por suscripción como en su plataforma digital.

