El pronóstico de la IA para Barcelona vs Athletic por Supercopa de España 2026

La Inteligencia Artificial analizó la semifinal de la Supercopa de España entre Barcelona y Athletic Club y dio su favorito

FC Barcelona es el actual campeón de la Supercopa de España.

La Inteligencia Artificial ya dio su pronóstico para la semifinal de la Supercopa de España 2026 entre FC Barcelona y Athletic Club, que está programado para este miércoles 7 d enero de 2026.

Barcelona parte como favorito según el pronóstico de la IA

Según el análisis, los Culés son favoritos para quedarse con el pase a la gran final de la competencia que se disputa en Arabia Saudita, aunque anticipa un duelo cerrado y muy físico.

El encuentro se disputará este miércoles 7 de enero de 2026, desde las 14:00 (hora de Ecuador), en el estadio Ciudad Deportiva del Rey Abdalá, en Yeda.

Lamine Yamal será el líder del FC Barcelona. Archivo

Análisis de la Inteligencia Artificial

“El cruce es bastante parejo, pero veo al FC Barcelona con una ligera ventaja por la profundidad de su plantel y el momento de sus figuras ofensivas”, señala el informe de la IA.

El sistema destaca especialmente el impacto del tridente conformado por Robert Lewandowski, Pedri y Lamine Yamal, jugadores que suelen marcar diferencias en partidos cerrados y de alta tensión.

Otro punto clave es la posible reaparición del defensa central Ronald Araújo, quien volvió a la convocatoria tras varias semanas de ausencia por problemas de salud mental.

Su presencia reforzaría una defensa que deberá estar atenta a la velocidad de Nico e Iñaki Williams, dos de las principales armas ofensivas de Athletic.

Athletic Club contará con los hermanos Iñaki y Nico Williams. EFE

Las bajas de FC Barcelona

En cuanto a las bajas, el Barça solo contará con dos ausencias: Gavi y Andreas Christensen, quienes permanecen en Barcelona recuperándose de sus respectivas lesiones.

Aun así, la IA considera que el equipo dirigido por el entrenador Hansi Flick llega “más equilibrado” en todas sus líneas.

Athletic, competitivo pero condicionado

Del lado de Athletic Club, el análisis reconoce que el equipo de Ernesto Valverde “siempre compite bien este tipo de torneos”.

Sin embargo, advierte que las bajas de Yuri Berchiche, Aymeric Laporte y Beñat Prados podrían pesar frente a un rival con mayor jerarquía individual.

Los leones confiarán en el gol de Gorka Guruzeta y en la intensidad de los hermanos Williams para dar el golpe.

Pronóstico final de la IA

La Inteligencia Artificial no descarta un partido muy físico y con dominio alternado, pero concluye que el FC Barcelona resolverá la semifinal por detalles.

Pronóstico: victoria del FC Barcelona, que buscará defender el título y avanzar a la final de la Supercopa de España 2026.

