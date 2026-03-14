Veamos por qué. El Consejo de Participación designó hace algunos días la comisión encargada de calificar a los candidatos al cargo de fiscal general, recayendo su presidencia en una representante de la ciudadanía, pese a haber obtenido “la más baja calificación entre todos los concursantes”, lo que, además de indecoroso, no garantiza nada. Pero en el nuevo Ecuador no es lo único sorprendente: en reemplazo de Godoy se designa como presidente del Consejo de la Judicatura a un economista, pese a que la Constitución señala que todos sus integrantes deben ser abogados. ¿Por qué se violan tantas normas? Porque, en el fondo, se busca tomarse la Judicatura, ya que siendo el “órgano administrativo de toda la Función Judicial”, facultado para realizar movimientos de personal, ascensos y remociones “que sean necesarios”, es fácil escoger al juez de cada caso de interés del Gobierno, burlando cualquier acusación de la Fiscalía, por contundentes que sean sus argumentos. Pese a ello se sigue hablando de la independencia de la justicia en el país. Qué sinvergüenza.

Iván Escobar Cisneros