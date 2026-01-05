Barcelona vs Athletic: Previa, cuándo y dónde ver semifinal de Supercopa España 2026

Barcelona llega casi completo para enfrentar a Athletic Club este 7 de enero en Yeda por la Supercopa de España 2026

FC Barcelona es el actual campeón de la Supercopa de España.

El FC Barcelona ya vive el ambiente de alta competencia que rodea a la Supercopa de España 2026, torneo en el que buscará defender el título obtenido en la edición anterior.

El conjunto azulgrana se prepara para enfrentar al Athletic Club en una de las semifinales del certamen, programada para este miércoles 7 de enero de 2026, a partir de las 14:00 (hora de Ecuador), en el estadio Ciudad Deportiva del Rey Abdalá, en la ciudad saudí de Yeda.

FC Barcelona defiende el título en la Supercopa de España 2026

Bajo la dirección técnica de Hansi Flick, el Barça llega con una nómina casi completa y con sus principales figuras disponibles.

Lamine Yamal será el líder del FC Barcelona. Archivo

El joven atacante Lamine Yamal, una de las grandes promesas del fútbol europeo, será una de las cartas ofensivas más desequilibrantes, acompañado por la experiencia goleadora de Robert Lewandowski y la creatividad en el mediocampo de Pedri.

Ronald Araujo vuelve a la convocatoria azulgrana

Una de las principales novedades en la convocatoria es el regreso del defensor Ronald Araujo, quien estuvo ausente en las últimas semanas debido a problemas de salud mental.

En contraste, Barcelona solo presenta dos bajas confirmadas: el volante Gavi y el defensor Andreas Christensen, quienes permanecen en Barcelona continuando con la recuperación de sus respectivas lesiones.

Los azulgranas, vigentes campeones de la Supercopa de España, asume este compromiso con el objetivo claro de retener el primer título del año 2026.

Athletic Club apuesta por los hermanos Williams

Por su parte, Athletic Club, dirigido por Ernesto Valverde, también llega con aspiraciones altas.

El conjunto vasco apostará por el talento ofensivo de los hermanos Nico e Iñaki Williams, además del olfato goleador de Gorka Guruzeta, quien atraviesa un buen momento.

Sin embargo, los bilbaínos tendrán ausencias importantes: Yuri Berchiche, Aymeric Laporte y Beñat Prados quedaron fuera por molestias físicas.

Dónde ver EN VIVO la Supercopa de España 2026 en Ecuador

Para los aficionados ecuatorianos, la Supercopa de España 2026 se podrá seguir EN VIVO a través de El Canal del Fútbol, tanto en su señal de televisión por suscripción como en su plataforma digital.

