LigaPro 2026: Tabla de posiciones del campeonato ecuatoriano tras la fecha 3

Jean Carlos Blanco, del Manta, puso el empate 1-1 en el partido que cerró la fecha 3 ante Orense.

La tercera jornada del campeonato ecuatoriano de fútbol dejó emociones fuertes, clásicos intensos y varios movimientos en la tabla de posiciones de la LigaPro Ecuabet 2026, que sigue teniendo como líder al vigente campeón Independiente del Valle, único equipo con puntaje perfecto tras tres fechas disputadas.

El conjunto de Sangolquí ratificó su gran inicio de temporada al imponerse por 3-1 a Mushuc Runa en el estadio Banco Guayaquil, resultado que le permitió alcanzar 9 puntos y mantenerse en lo más alto de la clasificación. Los “rayados”, campeones del torneo en 2025, han comenzado el año con tres victorias consecutivas y con una de las ofensivas más efectivas del campeonato.

📍Tabla de Posiciones tras la fecha 3️⃣ - Fase Inicial de la Liga Ecuabet 🔥#LigaEcuabetConectadaPorXtrim 🇪🇨💯 pic.twitter.com/4ftAeJ3Kzs — Liga Ecuabet (@LigaEcuabetec) March 10, 2026

Uno de los partidos más esperados de la jornada fue el Clásico del Astillero, donde Barcelona SC derrotó 1-0 a Emelec en el estadio Monumental Banco Pichincha. El triunfo permitió a los amarillos sumar 6 unidades y mantenerse cuarto, cerca del grupo de punta, mientras que el cuadro eléctrico (16°) continúa sin despegar y se ubica en el fondo de la tabla.

Otro resultado destacado fue la victoria de Libertad FC por 2-1 sobre Liga de Quito, en Loja. Con ese resultado, el equipo lojano alcanzó 7 puntos y se ubica en el segundo lugar del campeonato, consolidándose como una de las sorpresas del arranque de la temporada.

La jornada también dejó el triunfo de Delfín SC por 1-0 frente a Guayaquil City, resultado que colocó a los manabitas con 7 puntos, igualando la línea de Libertad en la zona alta. Mientras tanto, Deportivo Cuenca dio la sorpresa al vencer 1-0 a Aucas en Quito.

En otros encuentros de la fecha 3, Macará y Técnico Universitario empataron 1-1 en el Clásico Ambateño, Universidad Católica goleó 3-0 a Leones FC, y Orense SC igualó 1-1 con Manta FC en el cierre de la jornada en Machala.

Resultados de la fecha 3

Delfín 1-0 Guayaquil City

Barcelona SC 1-0 Emelec

Independiente del Valle 3-1 Mushuc Runa

Libertad 2-1 Liga de Quito

Aucas 0-1 Deportivo Cuenca

Macará 1-1 Técnico Universitario

Universidad Católica 3-0 Leones

Orense 1-1 Manta

Tabla de posiciones (tras fecha 3)

Independiente del Valle – 9 pts Libertad – 7 Delfín – 7 Deportivo Cuenca – 6 Barcelona SC – 6 Macará – 5 Universidad Católica – 4 (2 PJ) Liga de Quito – 3 Orense – 2 Técnico Universitario – 2 Aucas – 2 Mushuc Runa – 2 Leones – 2 Manta – 1 Guayaquil City – 1 Emelec – 1

Con apenas tres fechas disputadas, el campeonato recién comienza, pero ya muestra tendencias claras: Independiente del Valle confirma su candidatura al título, mientras equipos como Libertad y Delfín sorprenden en la pelea por los primeros lugares. Entretanto, clubes tradicionales como Liga de Quito y Emelec están obligados a reaccionar para no quedar rezagados en la fase inicial, que posteriormente dará paso a los hexagonales que definirán el campeón y los clasificados a torneos internacionales.

