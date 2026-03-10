Expreso
Muerte violenta en el sur de Guayaquil
El hallazgo se reportó cerca de una institución educativa.foto: Francisco Flores

Sur de Guayaquil: Mujer fue hallada sin vida en la avenida 25 de Julio

La ciudadana fue encontrada sin vida por agentes policiales, la noche del lunes 9 de marzo. Aún desconocen su identidad

El hallazgo de una mujer sin vida en la avenida 25 de Julio, en el sur de Guayaquil, generó sorpresa a quienes en ese momento estaban en un tramo de la vía, mientras la Policía Nacional aún busca determinar la identidad de la ciudadana.

El cadáver fue encontrado cerca de la unidad educativa José María Egas, en sentido norte-sur de la avenida. Preliminarmente, de acuerdo con información de transeúntes, el cuerpo fue arrojado.

"Llegó un carro y dejó botado el cuerpo. Era una mujer entre 25 a 30 años", relató a medios de comunicación un hombre que estaba cerca en ese instante.

Tenía una extremidad separada

Una de las situaciones que alarmó sobre aquel hallazgo fue notar que una pierna estaba separada del cuerpo, a pocos metros de distancia.

Uniformados policiales acudieron al lugar para efectuar el levantamiento de los restos de la ciudadana y trasladarlo hacia el laboratorio de Criminalística.

Pensaron que era accidente

Uniformados de tránsito también acudieron al sector, pues inicialmente la alerta fue reportada como un posible incidente vial. Sin embargo, los agentes verificaron que no había rastros ni señas de una novedad de ese tipo.

Posteriormente, los gendarmes que también fueron a la zona se encargaron del procedimiento, posiblemente relacionado con un hecho violento.

Hasta las 09:20 de este martes 10 de marzo, no se ha dado un pronunciamiento policial para conocer más detalles del espeluznante descubrimiento en la 25 de Julio.

